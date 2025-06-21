ريكورد: مباراة الأهلي قد تكون مصيرية في مستقبل مدرب بورتو

أصبح مستقبل مارتن أنسيلمي مدرب بورتو في محل شك وفقا لصحيفة ريكورد البرتغالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية قد تكون حاسمة في مستقبل المدرب مع الفريق البرتغالي.

وتعرض انسيلمي لانتقادات كبيرة بعد خسارة الفريق من إنتر ميامي في الجولة الثانية من البطولة مما صعب مهمته في التأهل لدور الـ 16.

وفقا لريكورد فإن فيتو بيريرا هو الأقرب لتولي تدريب بورتو في حال رحيل أنسيلمي عن تدريب الفريق.

المدرب الأرجنتيني يقود بورتو منذ شهر يناير الماضي وبرفقته لعب الفريق 20 مباراة وحقق خلالها الفوز 10 مرات وتعادل في 5 وخسر 5 مباريات.

ويملك بورتو نقطة واحدة في المجموعة يحتل بها المركز الثالث حتى الآن.

ويلعب بورتو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد الأهلي.

ويحتاج الأهلي للفوز على بورتو مع فوز بالميراس على إنتر ميامي مع مراعاة وجود فارق للأهداف في المباراتين من أجل التأهل لدور الـ 16.