رومانو: أنتوني رفض عرضا من كومو ويرغب في الاستمرار مع بيتيس
السبت، 21 يونيو 2025 - 14:31
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت عن رفض أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الانضمام لكومو.
وفقا لرومانو فإن كومو أرسل عرضا لضم اللاعب ولكنه رفض لرغبته في الاستمرار مع ريال بيتيس.
وكان أنتوني قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لريال بيتيس.
وينتهي عقد اللاعب مع ناديه مانشستر يونايتد صيف 2027.
وخرجت في الأيام الأخيرة الكثير من التقارير الإخبارية التي تشير إلى إمكانية عودة أنتوني لريال بيتيس مجددا بعد فترة الإعارة الأخيرة بطلب من مانويل بيليجريني المدير الفني لريال بيتيس.
وودع أنتوني ريال بيتيس بالدموع، بعدما تعرض للهزيمة أمام تشيلسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بأربعة أهداف مقابل هدف.
وشارك أنتوني مع ريال بيتيس في 26 مباراة، وتمكن من تسجيل 9 أهداف، وصناعة 5 أهداف آخرين.
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