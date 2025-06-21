رومانو: أنتوني رفض عرضا من كومو ويرغب في الاستمرار مع بيتيس

السبت، 21 يونيو 2025 - 14:31

كتب : FilGoal

أنتوني - ريال بيتيس ضد خيتافي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت عن رفض أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الانضمام لكومو.

وفقا لرومانو فإن كومو أرسل عرضا لضم اللاعب ولكنه رفض لرغبته في الاستمرار مع ريال بيتيس.

وكان أنتوني قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لريال بيتيس.

أخبار متعلقة:
الثانية للأحمر.. أنتوني تايلور حكما لمباراة الأهلي وبالميراس وكيل أنتوني لـ في الجول: ريال بيتيس يريد ضم اللاعب مجددا ولكن ذا أثليتك: بيتيس يرغب في استمرار أنتوني.. وخيار الشراء النهائي مطروح قائمة البرازيل - انضمام أنتوني واستبعاد رودريجو من خيارات أنشيلوتي الأولى

وينتهي عقد اللاعب مع ناديه مانشستر يونايتد صيف 2027.

وخرجت في الأيام الأخيرة الكثير من التقارير الإخبارية التي تشير إلى إمكانية عودة أنتوني لريال بيتيس مجددا بعد فترة الإعارة الأخيرة بطلب من مانويل بيليجريني المدير الفني لريال بيتيس.

وودع أنتوني ريال بيتيس بالدموع، بعدما تعرض للهزيمة أمام تشيلسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشارك أنتوني مع ريال بيتيس في 26 مباراة، وتمكن من تسجيل 9 أهداف، وصناعة 5 أهداف آخرين.

كومو ريال بيتيس أنتوني
نرشح لكم
التجربة التاسعة.. محمد حمدي زكي إلى حرس الحدود رومانو: باير ليفركوزن يرسل عرضه الأول لضم كوانساه خبر في الجول - حرس الحدود يضم أحمد جمال لاعب إنبي في صفقة انتقال حر الأول مرتين والسادس عالميا.. أين يتواجد فيرتز في قائمة أغلى الصفقات بتاريخ كرة القدم أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.. ليفربول يضم فلوريان فيرتز ليكيب: باريس سان جيرمان في مفاوضات مع زابارني.. ومطالب بورنموث سكاي: مانشستر يونايتد يضع كارنيزيكي كمرشح أول لضمه حال رحيل أونانا تقرير: إنتر يستفسر من مانشستر يونايتد إمكانية استعارة راشفورد.. ورد النادي
أخر الأخبار
التجربة التاسعة.. محمد حمدي زكي إلى حرس الحدود 4 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: باير ليفركوزن يرسل عرضه الأول لضم كوانساه 17 دقيقة | ميركاتو
دوري NBA – مباراة سابعة لتحديد البطل بين أوكلاهوما وإنديانا 48 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
محمود عاشور حكما لمباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب ساعة | كرة يد
خبر في الجول - حرس الحدود يضم أحمد جمال لاعب إنبي في صفقة انتقال حر ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - برنامج تأهيلي خاص لـ طاهر تحت إشراف الجهاز الطبي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - إمام عاشور يغادر معسكر الأهلي ويقيم في غرفة خاصة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها
/articles/507675/رومانو-أنتوني-رفض-عرضا-من-كومو-ويرغب-في-الاستمرار-مع-بيتيس