جاياردو: طلبت من رونالدو اللعب مع ريفربليت في كأس العالم للأندية

كشف مارسليو جارياردو مدرب ريفربليت عن تواصله مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة مع فريقه في كأس العالم للأندية.

ويلعب ريفربليت ضمن المجموعة الخامسة في البطولة رفقة إنتر ومونتيري وأوراوا ريدز.

وقال مارسليو جاياردو مدرب ريفربليت عبر التلفزيون الأرجنتيني: "في منتصف مارس قلت لرونالدو: سأخوض كأس العالم للأندية، وأنت لاعب صنع حقبة في تاريخ الكرة... ألا تفكر في خوض هذه التجربة؟".

وأضاف "شعرت أنه قدر هذا الطرح، وقيمه وفكر فيه لكنه عاد لاحقا ورد قائلا: يجب أن أركز على الاستعداد للموسم المقبل".

وأتم "حظيت بفرصة تدريبه في مباراة استعراضية للنجوم في السعودية. وهناك لمست أنه ليس فقط لاعبا محترفا من الطراز الأول، بل هو شخص رائع أيضا".

وكان جاياردو قد قاد فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان منذ عامين بالرياض.

وكان رونالدو قد ذكر في تصريحات سابقة عن تلقيه عرضا للعب مع فريق أرجنتيني خلال كأس العالم للأندية.

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر السعودي بنهاية الشهر الجاري.