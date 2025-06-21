مدرب بوكا جونيورز: فرق أمريكا الجنوبية جاهزة للمنافسة على المستوى الدولي

السبت، 21 يونيو 2025 - 13:39

كتب : FilGoal

احتفال هدف ميجيل ميرينتييل - بوكا جونيورز ضد بنفيكا

يرى خوان أنخيل روسو مدرب بوكا جونيورز أن فرق أمريكا الجنوبية جاهزة للمنافسة على المستوى الدولي.

وفاز بايرن ميونيخ على بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال روسو في تصريحات عبر شبكة دازن عقب المباراة: "خسارة المباراة مؤلمة، بايرن ميونيخ خصم صعب جدا، كنا جيدين جدا ولكننا بحاجة إلى التحسن".

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وواصل "لقد خسرنا العديد من الكرات وتراجعنا للخلف وكان بايرن يضغط علينا بقوة، وكان علينا أن نهاجم أكثر، هذه هي طبيعة الأمور".

واستمر "بعض الأشياء كانت جيدة وبالبعض كان بحاجة إلى التحسن، كان علينا الاستحواذ على الكرة، في الشوط الأول لعبنا بشكل مختلف وكان الأأمر صعبا لأننا واجهنا فريقا يلعب بسرعة ومن الصعب حتى ارتكاب الأخطاء ضدهم، يجب علينا الاستمرار في التطور من أجل منافسة المستوى الأعلى".

وتابع "التعادل كان سيكون نتيجة رائعة ولكن الآن يجب أن نستمر في المنافسة وننظر إلى الأفضل ونرى كيف ستسير الأمور".

وأضاف "دعم الجماهير؟ لا جديد بالنسبة لي، الخسارة مؤلمة ولم نكن نريدها ويجب علينا أن نبني علاقة بين الفريق والجماهير وهذا ما نبحث عنه".

وعن الفارق بين الفرق الأوروبية وفرق أمريكا الجنوبية قال: "الجميع ينافسون من أجل شيء ما، باريس سان جيرمان يفوز ثم يخسر ضد فريق برازيلي، هناك طريقة معينة للعب كرة القدم وفرق الأرجنتين والبرازيل جاهزة للمنافسة على المستوى الدولي".

وأتم "مواجهة أوكلاند سندخلها بهدوء ويجب أن نعرف أننا ننافس على الصعود مع الاحترام للجميع ولا يوجد شيء سهل".

وضمن بايرن ميونيخ التأهل لدور الـ 16، بينما سيلعب بوكا جونيورز في الجولة الأخيرة على فرصة التأهل ضد أوكلاند سيتي.

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