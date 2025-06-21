كرة يد - موعد مباراة مصر وإسبانيا في كأس العالم للشباب.. والقناة الناقلة

السبت، 21 يونيو 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب مواليد 2004 - كرة يد

يلعب منتخب مصر للشباب ضد نظيره الإسباني ضمن بطولة العالم لكرة اليد.

ويخوض منتخب مصر للشباب مواجهة مرتقبة ضد منتخب إسبانيا على صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بالبطولة.

وتقام مباراة مصر وإسبانيا اليوم السبت الموافق 21 يونيو في تمام الساعة الثالثة عصرا.

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وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.. ويعلق عليها خالد خيري.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد شباب في التأهل للدور الرئيسي من بطولة العالم للشباب ببولندا.

وبذلك سيواجه نظيره الإسباني على صدارة المجموعة في ختام مرحلة المجموعات.

وتستضيف بولندا البطولة خلال الفترة من 18 وحتى 28 يونيو الجاري.

ويقع المنتخب المصري للشباب في المجموعة الثامنة مع إسبانيا، والبحرين، والسعودية.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏ريا حصريا علي قنوات sport ON 218 2025 POLAND انتظروا المعلق خالد خيري في مباراة M V.S مصر أسبانيا نیا 3:00 عصراً حصرياً علي قنوات أون سبورت‏'‏‏

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: النرويج - بولندا - سلوفينيا - أوروجواي

المجموعة الثانية: النمسا - المجر - الأرجنتين - البرازيل

المجموعة الثالثة: السويد - اليابان - كوريا الجنوبية - الولايات المتحدة الأمريكية

المجموعة الرابعة: البرتغال - كرواتيا - الجزائر - كندا

المجموعة الخامسة: الدنمارك - فرنسا - المغرب - المكسيك

المجموعة السادسة: أيسلندا - مقدونيا الشمالية - رومانيا - جزر فارو

المجموعة السابعة: ألمانيا - تونس - صربيا - سويسرا

المجموعة الثامنة: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي سيتشكل من 4 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

وسينضم أول فريقين في المجموعة الأولى مع أول فريقين من المجموعة الثانية، في مجموعة واحدة بالدوري الرئيسي، وهكذا في بقية المجموعات.

وفي حالة تأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي سينضم إلى مجموعة في الدور الرئيسي تضم أول فريقين من المجموعة السابعة، والمتأهل معه من المجموعة الثامنة.

وبعد ذلك، يتأهل أول فريقين من الدور الرئيسي في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

كرة يد منتخب مصر للشباب لكرة اليد
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