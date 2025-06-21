باريوس: اللعب مع أتليتكو لم يكن سهلا.. وهذا ما طلبه مني سيميوني

أعرب بابلو باريوس لاعب أتليتكو مدريد عن سعادته البالغة بعد ظهوره اللافت مع فريقه خلال مواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي.

وسجل باريوس هدفين في فوز أتليتكو على سياتل ساوندرز 3-1 ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال باريوس لاعب أتليتكو مدريد عبر موقع فيفا: "سيميوني يريدني أن أدخل منطقة الجزاء أكثر وأضيف المزيد من الأهداف لطريقة لعبي، و أعتقد أنني تمكنت من تحقيق ذلك".

وأضاف "اللعب مع الفريق الأول لأتليتكو لم يكن سهلا، ليس فقط ما كان يطلبه مني سيميوني، بل أيضا وتيرة اللعب والتأقلم مع بقية الفريق. لكنني أشعر الآن بأنني بحالة رائعة".

باريوس تألق مع فريق الشباب بنادي أتليتكو مدريد تحت قيادة فرناندو توريس، ثم تم تصعيده لفريق الرديف، حيث أمضى ستة أشهر قبل أن يستدعى للفريق الأول.

ومنحه دييجو سيميوني فرصة الظهور الأول في يناير 2023.

وحقق أتلتيكو مدريد أول فوز له في تاريخ كأس العالم للأندية، على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبذلك يعوض أتلتيكو خسارة الجولة الأولى، أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط بالتساوي مع باريس.

أما سياتل فتلقى خسارته الثانية على التوالي، بعد السقوط أمام بوتافوجو 2-1.

بوتافوجو أنهى الجولة الثانية بالفوز على باريس 1-0 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.