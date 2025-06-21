مجموعة الأهلي - إنتر ميامي يعلن إصابة مدافعه قبل مواجهة بالميراس

كشف نادي إنتر ميامي الأمريكي تفاصيل إصابة مدافعه إيان فراي قبل المواجهة المرتقبة ضد بالميراس البرازيلي.

ويلعب بورتو أمام بالميراس فجر الثلاثاء ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى.

وأعلن إنتر ميامي عبر موقعه الرسمي، إصابة إيان فراي بشد في العضلة دون الكشف عن مدة غيابه.

وتعرض فراي للإصابة خلال مواجهة إنتر ميامي ضد بورتو البرتغالي، والتي حسمها الفريق الأمريكي بنتيجة 2-1.

ويلعب إنتر ميامي ضد بالميراس، فيما سيواجه بورتو نظيره الأهلي ضمن الجولة ذاتها.

ويتصدر بالميراس ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي، يليهما بورتو والأهلي بنقطة لكل منهما.

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

بالميراس: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 0 - فارق أهداف +2

إنتر ميامي: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 1 - فارق أهداف +1

بورتو: 1 نقطة - سجل 1 - تلقى 2 - فارق أهداف -1

الأهلي: 1 نقطة - سجل 0 - تلقى 2 - فارق أهداف -2

وتقام مباراتي الجولة الأخيرة فجر يوم الثلاثاء 24 مايو صباح الثلاثاء الساعة 4 فجرًا.

ويلتقي في الجولة الأخيرة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، فيما يصطدم بالميراس أمام إنتر ميامي في مباراة صدارة المجموعة.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.

وتنص لوائح البطولة على أنه في حالة تعادل فريقين في نفس النقاط يتم اللجوء للآتي:

1 - المواجهات المباشرة

2 - فارق الأهداف

3 - الأهداف المسجلة

4 - اللعب النظيف (البطاقة الصفراء خصم نقطة - البطاقة الحمراء غير المباشرة "بطاقتين صفراوتين" 3 نقاط - بطاقة حمراء 4 نقاط - بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط)

5 - القرعة

ويلتقي متصدر تلك المجموعة الاولى أمام ثاني المجموعة الثانية، فيما يواجه ثاني المجموعة الأولى أمام متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16.

وتضم المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوتافوجو البرازيلي، وسياتل ساوندرز المكسيكي، وأتليتكو مدريد الإسباني.