كومباني: كل فوز في كأس العالم للأندية صعب.. ولا أفكر في التدوير ضد بنفيكا

شدد فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ على أنه لا يفكر في إجراء تدوير في التشكيل ضد بنفيكا.

فينسينت كومباني النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وفاز بايرن ميونيخ على بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال كومباني عبر شبكة دازن عقب المباراة: "لقد رأينا كم من الصعب على الفرق الأوروبية مواجهة فرق أمريكا الجنوبية، أعتقد أننا اليوم لعبنا بشكل جيد جدا".

وواصل "لقد أنهينا المباراة بشكل جيد وأداء ثابت، هذا كأس العالم للأندية لذلك فكل مباراة صعبة".

وأضاف "التدوير ضد بنفيكا؟ لا أحب كلمة التدوير، أولويتنا هي تصدر المجموعة وسنرى جاهزية اللاعبين على المستوى البدني، ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين إذا وضعنا أي منهم في الملعب سيكون الفريق جيدا".

وضمن بايرن ميونيخ التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم للأندية.

وسيلعب بايرن في الجولة الأخيرة ضد بنفيكا من أجل ضمان الحصول على صدارة المجموعة.