بعد غيابه ضد ريال مدريد.. شكوك حول مشاركة ميتروفيتش أمام سالزبورج

تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال السعودي خلال مواجهة ريد بل سالبورج النمساوي.

ويلعب الهلال ضد سالزبورج صباح الإثنين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ميتروفيتش يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابة في عضلة الساق.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن موعد عودة اللاعب لم يتضح حتى الآن، بعدما تعرض للإصابة قبل يومين من مباراة ريال مدريد الإسباني في افتتاح مشوار الهلال بالبطولة.

وغاب ميتروفيتش عن مباراة الهلال ضد ريال مدريد التي انتهت 1-1 ضمن الجولة الأولى من البطولة.

ويحتل سالزبورج صدارة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، يليه ريال مدريد والهلال ولكل منهما نقطة، ثم باتشوكا بدون نقاط.

ويلعب الهلال أمام سالزبورج، فيما يواجه ريال مدريد نظيره باتشوكا ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثامنة.