بعد ارتباطه بـ تشافي وبوستيكوجلو.. أهلي جدة يحسم مصير ماتياس يايسله

السبت، 21 يونيو 2025 - 11:23

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة

حسمت إدارة أهلي جدة السعودي الجدل حول مصير المدرب الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق.

وقاد يايسله أهلي جدة للفوز بدوري أبطال ىسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخ النادي السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة أهلي جدة أبلغت يايسله برغبتها في استمراره على رأس الجهاز الفني للفريق الأول حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى صيف 2026.

أخبار متعلقة:
أهلي جدة يتجه للموافقة على رحيل فيرمينو إلى السد القطري ذا أثليتك: أهلي جدة تواصل مع بوستيكوجلو تحسبا لرحيل ياسله.. وتشافي في الصورة أهلي جدة ينتظر العروض الرسمية لـ سان ماكسيمان رومانو: الاتفاق تم.. أهلي جدة يوافق على انتقال فيجا إلى بورتو

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة الأهلي تسعى إلى فتح باب التفاوض مع المدرب الألماني خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد وتمديد بقائه لفترة أطول، في ظل ثقتها بعمله الفني وما قدمه مع الفريق.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص النادي على توفير الاستقرار الفني قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الخارجي في يوليو المقبل في النمسا، استعدادا للموسم الجديد، خاصة بعدما أشارت تقارير صحفية إلى مفاوضات أهلي جدة مع الثنائي، الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، وأنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام السابق.

وكان يايسله قد تولى تدريب الأهلي في صيف 2023 بعقد يمتد لثلاثة مواسم، تبقى منه موسم واحد فقط، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي الذي أقيم في مايو الماضي.

ويبلغ المدرب من العمر 37 عاما، وسبق له تدريب فريقي ليفرينج وريد بل سالزبورج في النمسا، حيث حقق مع الأخير لقب الدوري مرتين وكأس النمسا مرة واحدة.

أهلي جدة ماتياس يايسله
نرشح لكم
بعد غيابه ضد ريال مدريد.. شكوك حول مشاركة ميتروفيتش أمام سالزبورج الرياضية: الشباب يقترب من ضم نجم جالاتا سراي الكأس الذهبية - خسارة السعودية أمام أمريكا.. وتأهل الأخضر بين يديه قرعة السوبر السعودي - النصر يصطدم باتحاد جدة.. والهلال أمام القادسية لا عروض من الدوري السعودي للاعب نيوكاسل كانسيلو: لعبنا ضد أفضل لاعبي العالم وكنا على مستوى المنافسة مدافع الهلال: التعادل مع ريال مدريد؟ الفضل يعود إلى إنزاجي  بونو: هذا هو العامل الحاسم في التعادل مع ريال مدريد
أخر الأخبار
مدرب بوكا جونيورز: فرق أمريكا الجنوبية جاهزة للمنافسة على المستوى الدولي 5 دقيقة | كأس العالم للأندية
كرة يد - موعد مباراة مصر وإسبانيا في كأس العالم للشباب.. والقناة الناقلة 6 دقيقة | رياضات أخرى
باريوس: اللعب مع أتليتكو لم يكن سهلا.. وهذا ما طلبه مني سيميوني 50 دقيقة | كأس العالم للأندية
مجموعة الأهلي - إنتر ميامي يعلن إصابة مدافعه قبل مواجهة بالميراس ساعة | كأس العالم للأندية
كومباني: كل فوز في كأس العالم للأندية صعب.. ولا أفكر في التدوير ضد بنفيكا ساعة | كأس العالم للأندية
بعد غيابه ضد ريال مدريد.. شكوك حول مشاركة ميتروفيتش أمام سالزبورج 2 ساعة | كأس العالم للأندية
نوتينجهام فورست يمدد تعاقده مع نونو سانتو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد ارتباطه بـ تشافي وبوستيكوجلو.. أهلي جدة يحسم مصير ماتياس يايسله 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها
/articles/507666/بعد-ارتباطه-بـ-تشافي-وبوستيكوجلو-أهلي-جدة-يحسم-مصير-ماتياس-يايسله