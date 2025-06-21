بعد ارتباطه بـ تشافي وبوستيكوجلو.. أهلي جدة يحسم مصير ماتياس يايسله

حسمت إدارة أهلي جدة السعودي الجدل حول مصير المدرب الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق.

وقاد يايسله أهلي جدة للفوز بدوري أبطال ىسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخ النادي السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة أهلي جدة أبلغت يايسله برغبتها في استمراره على رأس الجهاز الفني للفريق الأول حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى صيف 2026.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة الأهلي تسعى إلى فتح باب التفاوض مع المدرب الألماني خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد وتمديد بقائه لفترة أطول، في ظل ثقتها بعمله الفني وما قدمه مع الفريق.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص النادي على توفير الاستقرار الفني قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الخارجي في يوليو المقبل في النمسا، استعدادا للموسم الجديد، خاصة بعدما أشارت تقارير صحفية إلى مفاوضات أهلي جدة مع الثنائي، الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، وأنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام السابق.

وكان يايسله قد تولى تدريب الأهلي في صيف 2023 بعقد يمتد لثلاثة مواسم، تبقى منه موسم واحد فقط، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي الذي أقيم في مايو الماضي.

ويبلغ المدرب من العمر 37 عاما، وسبق له تدريب فريقي ليفرينج وريد بل سالزبورج في النمسا، حيث حقق مع الأخير لقب الدوري مرتين وكأس النمسا مرة واحدة.