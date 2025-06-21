كين: كنا نستحق تسجيل 4 أهداف في الشوط الأول.. وكأس العالم للأندية بطولة ضخمة

يرى هاري كين لاعب بايرن ميونيخ أن فريقه كان يستحق تسجيل 4 أهداف في الشوط الأول ضد بوكا جونيورز.

وفاز بايرن ميونيخ على بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وسجل كين الهدف الأول لبايرن وحصل على جائزة رجل المباراة.

وقال كين عبر شبكة دازن عقب المباراة: "الفريق قدم أداء رائع اليوم، كنا نعلم أن الأجواء ستكون عدائية".

وواصل "أعتقد أننا كنا نستحق التقدم ب 3 أو 4 أهداف في الشوط الأول".

وتابع "الخصم اليوم كان أصعب من أوكلاند وأنا سعيد لأنني ساعدت الفريق بالهدف".

وأضاف "هذه البطولة ضخمة وقلت دائما إن الأمر يتعلق بنا ضد أنفسنا، هذه هي عقليتنا".

وأتم "نريد أن ننافس على أعلى مستوى، حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد وعلينا أن نواصل على ذلك".

وضمن بايرن ميونيخ الصعود لدور الـ 16 وسيلعب مباراته المقبلة مع بنفيكا من أجل ضمان الصدارة.