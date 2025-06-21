مواعيد مباريات السبت 21 يونيو - صنداونز ضد دورتموند.. وإنتر يواجه أوراوا ريدز

السبت، 21 يونيو 2025 - 10:28

كتب : FilGoal

إكرام راينرز - أليندي - صنداونز

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 21 يونيو 2025 والقنوات الناقلة.

كأس العالم للأندية

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ماميلودي صنداونز × بوروسيا دورتموند.. 7:00 مساء - تطبيق دازن.

إنتر × أوراوا ريدز.. 10:00 مساء - تطبيق دازن.

فلومينينسي × أولسان هيونداي.. 1:00 فجر الأحد - تطبيق دازن.

ريفر بليت × مونتيري.. 4:00 فجر الأحد - تطبيق دازن.

إياب نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني

ريال أوفييدو × ميرانديس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس العالم للأندية مواعيد مباريات السبت
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