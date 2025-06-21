مواعيد مباريات السبت 21 يونيو - صنداونز ضد دورتموند.. وإنتر يواجه أوراوا ريدز
السبت، 21 يونيو 2025 - 10:28
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 21 يونيو 2025 والقنوات الناقلة.
كأس العالم للأندية
ماميلودي صنداونز × بوروسيا دورتموند.. 7:00 مساء - تطبيق دازن.
إنتر × أوراوا ريدز.. 10:00 مساء - تطبيق دازن.
فلومينينسي × أولسان هيونداي.. 1:00 فجر الأحد - تطبيق دازن.
ريفر بليت × مونتيري.. 4:00 فجر الأحد - تطبيق دازن.
إياب نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني
ريال أوفييدو × ميرانديس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس.
نرشح لكم
بعد غيابه ضد ريال مدريد.. شكوك حول مشاركة ميتروفيتش أمام سالزبورج كين: كنا نستحق تسجيل 4 أهداف في الشوط الأول.. وكأس العالم للأندية بطولة ضخمة كأس العالم للأندية - في منتصف الجولة الثانية.. فريقان حسما تأهلهما إلى دور الـ 16 سقط الحصن اللاتيني.. بايرن ميونيخ يهزم بوكا جونيورز كتب نصر الترجي ولكن.. بلايلي يغيب عن مواجهة تشيلسي انتهت في كأس العالم للأندية - بايرن ميونيخ (2)-(1) بوكا جونيورز البرازيل تطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029 التشكيل - 3 تعديلات في بايرن ميونيخ.. وبوكا جونيورز كامل الصفوف عدا ثنائي الإيقاف