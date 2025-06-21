كأس العالم للأندية - في منتصف الجولة الثانية.. فريقان حسما تأهلهما إلى دور الـ 16

حسم فريقان حتى الآن صعودهما إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم للأندية في منتصف الجولة الثانية لدور المجموعات.

الفريق الأول هو فلامنجو البرازيلي

فلامنجو هزم تشيلسي 3-1 في الجولة الثانية، ولكن صعوده لم يتأكد حتى فاز الترجي التونسي على لوس أنجلوس الأمريكي 1-0.

النتائج تركت فلامنجو على الصدارة بـ 6 نقاط، يليه تشيلسي والترجي بـ 3 نقاط.

وهزم فلامنجو الترجي 2-0 في الجولة الأولى.

الجولة الأخيرة ستشهد مواجهة الترجي وتشيلسي، ما يعني أنه يمكن لواحد منهما فقط الوصول لـ 6 نقاط.

هذا لا يعني ضمان تأهل فلامنجو فقط، بل وضمان صدارته للمجموعة الرابعة بتفوقه في المواجهات المباشرة على تشيلسي والترجي، لينتظر ثاني المجموعة الثالثة في دور الـ 16، الذي يمكنه أن يكون: بايرن ميونيخ - بنفيكا - بوكا جونيورز.

أما الفريق الثاني المؤكد صعوده فهو بايرن ميونيخ الألماني

بايرن فاز على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

البافاري الذي سحق أوكلاند سيتي النيوزيلندي 10-0 في الجولة الأولى، يليه بنفيكا برصيد 4 نقاط، بفضل سحقه لأوكلاند أيضا 6-0.

بوكا جونيورز الذي تعادل مع بنفيكا في الجولة الأولى 2-2، لا يملك سوى هذه النقطة، بينما لا يملك أوكلاند أي نقاط، وبالتالي صعد بايرن رسميا.

ولكن.. الصدارة بحاجة لنتيجة من الجولة الأخيرة ضد بنفيكا..

إن فاز بنفيكا ينتزع الصدارة من بايرن، وإن تعادلا يحافظ بايرن على الصدارة ويتأهل بنفيكا.

أما إن فاز البافاري، ستتدخل حسابات فارق الأهداف لتحديد المتأهل بين بنفيكا وبوكا إن فاز على أوكلاند.