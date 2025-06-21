سقط الحصن اللاتيني.. بايرن ميونيخ يهزم بوكا جونيورز

أول خسارة لفرق أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية 2025، تعرض لها بوكا جونيورز الأرجنتيني على يد بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية لدور المجموعات.

في مواجهات الفرق اللاتينية ضد الأوروبية كانت الغلبة واضحة في الجولة الثانية تحديدا للاتينيين، حتى خسر بوكا أمام بايرن.

بالميراس البرازيلي تعادل مع بورتو البرتغالي بلا أهداف، وبوكا نفسه في الجولة الأولى تعادل مع بنفيكا البرتغالي، وتعادل فلومينينسي البرازيلي مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي الجولة الثانية فاز بوتافوجو البرازيلي على باريس سان جيرمان، وتمكن فلامنجو البرازيلي من الفوز على تشيلسي.

وبعيدا عن مواجهات الفرق الأوروبية لم يتعرض اللاتينيين لأي خسارة، ففاز بالميراس على الأهلي، وفاز بوتافوجو قبلها على سياتل ساوندرز، وكذلك فاز فلامنجو على الترجي، وفاز ريفر بليت الأرجنتيني على أوراوا الياباني.

سجل بايرن هدفا مبكرا في الدقيقة 7 من ركنية مباشرة أرسلها مايكل أوليسيه، ولكن إعاقة سيرج جنابري للحارس أجوستين مارشيسين ألغت الهدف لاحقا بمراجعة تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 13 سدد كينجسلي كومان كرة مرت فوق العارضة.

وأتى الهدف الشرعي هذه المرة بتوقيع هاري كين من متابعة في الدقيقة 18.

Harry Kane With His 39th Goal Of The Season 👏 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BAYBOC pic.twitter.com/T6LgJDK3RG — DAZN Football (@DAZNFootball) June 21, 2025

وحاول كومان مجددا بتسديدة علت القائم في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 31 كاد بوكا يتعادل بركلة حرة سددها كيفن زينون ليتصدى لها مانويل نوير.

وانفرد أوليسيه مجددا في الدقيقة 33 ولكن مارشيسين تصدى، لترتد الكرة فيسددها زينون ليوقفه نوير مرة أخرى.

واستمرت محاولات أوليسيه، لتستمر تصديات مارشيسين في الدقيقة 43.

بينما سدد هاري كين كرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 45+2، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ 1-0.

من جديد عاود أوليسيه المحاولة وعاود مارشيسين التصدي في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 55 تصدى الدفاع لهدف محقق من هاري كين.

وأتى ألكساندر بافلوفيتش وجمال موسيالا بدلا من ليون جوريتسكا وسيرج جنابري في الدقيقة 57.

على الجانب الآخر حل مالكوم برايدا بدلا من كيفن زينون في الدقيقة 59.

وبعد تمريرة من ألان فيلاسكو، انفرد ميجيل ميرينتييل ليشعل المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 66.

GOOOOOOOOOL DE BOCAAAA!! Merentiel takes matters into his own hands! 💪 A dazzling run and a cold finish — it’s all square at 1-1! ⚽ Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BAYBOC pic.twitter.com/VZHDPzM9Ax — DAZN Football (@DAZNFootball) June 21, 2025

وحل ليروي ساني ودايو أوباميكانو بدلا من كينجسلي كومان ورافاييل جيريرو في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 69 أتى ميلتون خيمينيز وويليامز ألاركون بدلا من كارلوس بالاسيوس وتوماس بيلمونتي.

ثم حل مارسيلو ساراتشي وأوسكار زيبايوس بدلا من ميجيل ميرينتييل وألان فيلاسكو في الدقيقة 80.

وبسبب الإصابة، خرج موسيالا مجددا في الدقيقة 82، ليأتي توماس مولر بدلا منه.

وحسم أوليسيه المباراة منهيا معركته الممتدة مع مارشيسين بتسديدة قوية استغلالا لارتباك دفاعي.

وسجل كونراد لايمر هدفا ثالثا في الدقيقة 87 ولكن رفض الحكم احتسابه بسبب التسلل.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 6 نقاط ليحسم تأهله رسميا إلى دور الـ 16، حيث سحق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الجولة الأولى 10-0.

بنفيكا سحق أوكلاند كذلك 6-0، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بعد تعادله مع بوكا جونيورز في الجولة الأولى 2-2.

ويأتي بوكا في المركز الثالث بنقطة واحدة، بينما يتذيل أوكلاند المجموعة بلا نقاط.