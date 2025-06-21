كتب نصر الترجي ولكن.. بلايلي يغيب عن مواجهة تشيلسي

يغيب الجزائري يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي عن مواجهة تشيلسي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويأتي ذلك بسبب تراكم البطاقات، لحصوله على الإنذار الثاني في أول مباراتين.

الإنذار الثاني ناله بلايلي أمام لوس أنجلوس الأمريكي بسبب ادعاء السقوط.

وتحصل الترجي على ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد سقوط يوسف بلايلي داخل المنطقة، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تحولت الركلة إلى إنذار للجزائري بداعي التحايل.

وفي الدقيقة 72 أتى هدف الترجي بتوقيع بلايلي.

الهدف هو الثاني للجزائري في كأس العالم للأندية، بعد أن سجل مع الترجي أيضا في 2018 أمام جوادالاخارا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الخامس.

هذا الهدف منح الفريق التونسي فوزه الثاني في تاريخ كأس العالم للأندية، بعد الفوز على السد القطري 6-2 في نسخة 2019.

وبذلك حقق الترجي فوز العرب الأول في البطولة الحالية، وفوز الأفارقة الثاني بعد فوز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على أولسان هيونداي الكوري.

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الترجي رفع رصيده لـ 3 نقاط متساويا مع تشيلسي، بعد خسارة الفريق التونسي في الجولة الأولى أمام فلامنجو البرازيلي 2-0.

ويتصدر فلامنجو المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على تشيلسي أيضا في الجولة الثانية 3-1.

أما لوس أنجلوس فظل بلا نقاط في المركز الأخير، حيث خسر في الجولة الأولى أمام تشيلسي 2-0.