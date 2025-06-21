انتهت في كأس العالم للأندية - بايرن ميونيخ (2)-(1) بوكا جونيورز

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم للأندية.

ودخل كونراد لايمر وليون جوريتسكا وسيرج جنابري بدلا من ساشا بوي وألكساندر بافلوفيتش وتوماس مولر على تشكيل المباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: كونراد لايمر - جوناثان تاه - يوسيب ساتنيسيتش - رافائيل جيريرو

الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا

أمامهما: مايكل أوليسيه - سيرج جنابري - كينجسلي كومان

الهجوم: هاري كين

على الجانب الآخر يلعب بوكا جونيورز بنفس التشكيل الذي خاض مباراة بنفيكا البرتغالي، عدا الثنائي الغائب للإيقاف، أندير هيريرا وخورخي فيجال.

ويشارك لاوتارو دي لولو وتوماس بيلمونتي بدلا منهما.

وجاء تشكيل بوكا كالتالي:

حراسة المرمى: أجوستين مارشيسين

خط الدفاع: لويس أدفينكولا - لاوتارو دي لولو - أيرتون كوستا - لاوتارو بلانكو

خط الوسط: رودريجو باتاليا - توماس بيلمونتي - ألان فيلاسكو

خط الهجوم: كيفن زينون - ميجيل ميرينتييل - كارلوس بالاسيوس

وتعادل بوكا جونيورز مع بنفيكا 2-2 في مباراة مثيرة بالجولة الأولى.

بينما سحق بايرن ميونيخ خصمه أوكلاند سيتي 10-0.

وفي الجولة الثانية فاز بنفيكا على أوكلاند 6-0.

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ق 87 الثااالث من كونراد لايمر ولكن الراية توقف الاحفال

ق 84 جوووووول بايرن يسجل الثاني بتسديدة قوية من أوليسيه

ق 82 توماس مولر بدلا من جمال موسيالا للإصابة

ق 80 مارسيلو ساراتشي وأوسكار زيبايوس بدلا من ميجيل ميرينتييل وألان فيلاسكو

ق 69 ميلتون خيمينيز وويليامز ألاركون بدلا من كارلوس بالاسيوس وتوماس بيلمونتي

ق 67 ليروي ساني ودايو أوباميكانو بدلا من كينجسلي كومان ورافاييل جيريرو

ق 66 جوووووووول ميجيل ميرينتييل يسجل التعادل بعد تمريرة من ألان فيلاسكو

ق 59 مالكوم برايدا بدلا من كيفن زينون

ق 57 ألكساندر بافلوفيتش وجمال موسيالا بدلا من ليون جوريتسكا وسيرج جنابري

ق 55 هاري كين يسدد والكرة تصطدم بالدفاع

ق 53 مايكل أوليسيه يسدد ومارشيسين يتصدى

استراحة

ق 45+2 هاري كين يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 43 أوليسيه يسدد ومارشيسين يتصدى ببراعة

ق 33 الكرة ترتد سريعا ونوير يتصدى لتسديدة كيفن زينون مجددا

ق 33 أوليسيه ينفرد ويسدد ولكن مارشيسين يتصدى

ق 31 كيفن زينون يسدد ركلة حرة قوية ولكن نوير يتصدى إلى ركنية

ق 20 كومان يسدد مجددا ولكن بجوار القائم

ق 18 جووووووول هاري كين يسجل الأول من متابعة

ق 13 كينجسلي كومان يسدد ولكن فوق العارضة

ق 10 الحكم يلغي الهدف بسبب إعاقة جنابري للحارس

ق 7 جووووووووول بايرن ميونيخ يسجل الأول مبكرا.. مايكل أوليسيه يسجل مبكرا من الركنية وسط اعتراضات لاعبي بوكا

بداية المباراة