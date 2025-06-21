البرازيل تطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن تقدمه بطلب للاتحاد الدولي "فيفا" من أجل تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2029.

وتقام البطولة لأول مرة في التاريخ بنظام 32 فريقا، في النسخة الحالية الجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتزم فيفا الحفاظ على هذا النظام الجديد لتقام البطولة كل 4 سنوات، بجانب إقامة كأس إنتركونتيننتال سنويا.

وجاء نص بيان الاتحاد البرازيلي كالتالي:

في شهره الأول على رأس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF)، اتخذ الرئيس سمير شود خطوة استراتيجية أخرى نحو تطوير كرة القدم البرازيلية.

في اجتماع عُقد يوم الجمعة 20 يونيو مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في الولايات المتحدة، أعرب شود عن استعداد البرازيل لاستضافة كأس العالم للأندية لعام 2029. وقد رحّب إنفانتينو بالفكرة وأبدى انفتاحاً كبيراً تجاهها.

وقال شود: "بدأ كل شيء بمحادثة تمهيدية. تحدثت عن أهدافي كرئيس للاتحاد البرازيلي وقلت إننا نريد أن نكون أقرب إلى فيفا. أثنيت على الحدث وعلى مستوى الأندية البرازيلية، وفي النهاية، عرضت أن تستضيف البلاد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية. كان الرئيس جياني إنفانتينو سعيدًا جدًا وقال إن ذلك ممكن تمامًا. الآن سنعمل على تحقيق ذلك. سيكون هدفًا كبيرًا".

وتعد نسخة كأس العالم للأندية الحالية هي الأولى من نوعها بمشاركة 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، تسير الأندية البرازيلية، التي تُعد الأكثر تمثيلًا في البطولة (بوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي وبالميراس) بخطى جيدة، محققة أداء رائعا ونتائج ممتازة.

ويتواجد سمير شود في الولايات المتحدة لتكريم الحدث ودعم الأندية البرازيلية، وقد شارك في اجتماعات مع قيادات كرة القدم العالمية لتعزيز العلاقات ومناقشة قضايا مهمة لمستقبل اللعبة، مؤكدًا دائمًا التزام الاتحاد البرازيلي بالتعاون مع فيفا.