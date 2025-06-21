البرازيل تطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029

السبت، 21 يونيو 2025 - 03:33

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن تقدمه بطلب للاتحاد الدولي "فيفا" من أجل تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2029.

وتقام البطولة لأول مرة في التاريخ بنظام 32 فريقا، في النسخة الحالية الجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتزم فيفا الحفاظ على هذا النظام الجديد لتقام البطولة كل 4 سنوات، بجانب إقامة كأس إنتركونتيننتال سنويا.

أخبار متعلقة:
الأول عربيا والثاني إفريقيا.. الترجي يهزم لوس أنجلوس بضربة بلايلي نيكولاس جاكسون بعد الطرد: أنا غاضب من نفسي.. أعتذر للجميع "أتخذ قراراتي بضمير مرتاح".. مدرب بنفيكا يوضح سبب مشادته مع كوكتشو خلال لقاء أوكلاند جورجينيو: التفاصيل هي من صنعت الفارق ضد تشيلسي

وجاء نص بيان الاتحاد البرازيلي كالتالي:

في شهره الأول على رأس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF)، اتخذ الرئيس سمير شود خطوة استراتيجية أخرى نحو تطوير كرة القدم البرازيلية.

في اجتماع عُقد يوم الجمعة 20 يونيو مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في الولايات المتحدة، أعرب شود عن استعداد البرازيل لاستضافة كأس العالم للأندية لعام 2029. وقد رحّب إنفانتينو بالفكرة وأبدى انفتاحاً كبيراً تجاهها.

وقال شود: "بدأ كل شيء بمحادثة تمهيدية. تحدثت عن أهدافي كرئيس للاتحاد البرازيلي وقلت إننا نريد أن نكون أقرب إلى فيفا. أثنيت على الحدث وعلى مستوى الأندية البرازيلية، وفي النهاية، عرضت أن تستضيف البلاد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية. كان الرئيس جياني إنفانتينو سعيدًا جدًا وقال إن ذلك ممكن تمامًا. الآن سنعمل على تحقيق ذلك. سيكون هدفًا كبيرًا".

وتعد نسخة كأس العالم للأندية الحالية هي الأولى من نوعها بمشاركة 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، تسير الأندية البرازيلية، التي تُعد الأكثر تمثيلًا في البطولة (بوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي وبالميراس) بخطى جيدة، محققة أداء رائعا ونتائج ممتازة.

ويتواجد سمير شود في الولايات المتحدة لتكريم الحدث ودعم الأندية البرازيلية، وقد شارك في اجتماعات مع قيادات كرة القدم العالمية لتعزيز العلاقات ومناقشة قضايا مهمة لمستقبل اللعبة، مؤكدًا دائمًا التزام الاتحاد البرازيلي بالتعاون مع فيفا.

كأس العالم للأندية البرازيل كأس العالم للأندية 2029
نرشح لكم
سقط الحصن اللاتيني.. بايرن ميونيخ يهزم بوكا جونيورز كتب نصر الترجي ولكن.. بلايلي يغيب عن مواجهة تشيلسي انتهت في كأس العالم للأندية - بايرن ميونيخ (2)-(1) بوكا جونيورز التشكيل - 3 تعديلات في بايرن ميونيخ.. وبوكا جونيورز كامل الصفوف عدا ثنائي الإيقاف الأول عربيا والثاني إفريقيا.. الترجي يهزم لوس أنجلوس بضربة بلايلي نيكولاس جاكسون بعد الطرد: أنا غاضب من نفسي.. أعتذر للجميع "أتخذ قراراتي بضمير مرتاح".. مدرب بنفيكا يوضح سبب مشادته مع كوكتشو خلال لقاء أوكلاند جورجينيو: التفاصيل هي من صنعت الفارق ضد تشيلسي
أخر الأخبار
سقط الحصن اللاتيني.. بايرن ميونيخ يهزم بوكا جونيورز دقيقة | كأس العالم للأندية
كتب نصر الترجي ولكن.. بلايلي يغيب عن مواجهة تشيلسي 21 دقيقة | كأس العالم للأندية
يسعى لمنافسة مودريتش.. جاريث بيل يقود تحالفا لشراء كارديف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت في كأس العالم للأندية - بايرن ميونيخ (2)-(1) بوكا جونيورز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
البرازيل تطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التشكيل - 3 تعديلات في بايرن ميونيخ.. وبوكا جونيورز كامل الصفوف عدا ثنائي الإيقاف 2 ساعة | كأس العالم للأندية
الأول عربيا والثاني إفريقيا.. الترجي يهزم لوس أنجلوس بضربة بلايلي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
إقالة هيثم الفيل من تدريب أسوان 3 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها
/articles/507657/البرازيل-تطلب-استضافة-كأس-العالم-للأندية-2029