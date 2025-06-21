التشكيل - 3 تعديلات في بايرن ميونيخ.. وبوكا جونيورز كامل الصفوف عدا ثنائي الإيقاف

أعلن فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ عن تشكيل فريقه لمواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني في ثاني جولات دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

ودخل كونراد لايمر وليون جوريتسكا وسيرج جنابري بدلا من ساشا بوي وألكساندر بافلوفيتش وتوماس مولر على تشكيل المباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: كونراد لايمر - جوناثان تاه - يوسيب ساتنيسيتش - رافائيل جيريرو

الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا

أمامهما: مايكل أوليسيه - سيرج جنابري - كينجسلي كومان

الهجوم: هاري كين

على الجانب الآخر يلعب بوكا جونيورز بنفس التشكيل الذي خاض مباراة بنفيكا البرتغالي، عدا الثنائي الغائب للإيقاف، أندير هيريرا وخورخي فيجال.

ويشارك لاوتارو دي لولو وتوماس بيلمونتي بدلا منهما.

وجاء تشكيل بوكا كالتالي:

حراسة المرمى: أجوستين مارشيسين

خط الدفاع: لويس أدفينكولا - لاوتارو دي لولو - أيرتون كوستا - لاوتارو بلانكو

خط الوسط: رودريجو باتاليا - توماس بيلمونتي - ألان فيلاسكو

خط الهجوم: كيفن زينون - ميجيل ميرينتييل - كارلوس بالاسيوس

وتعادل بوكا جونيورز مع بنفيكا 2-2 في مباراة مثيرة بالجولة الأولى.

بينما سحق بايرن ميونيخ خصمه أوكلاند سيتي 10-0.

وفي الجولة الثانية فاز بنفيكا على أوكلاند 6-0.