الأول عربيا والثاني إفريقيا.. الترجي يهزم لوس أنجلوس بضربة بلايلي

تغلب الترجي التونسي على لوس أنجلوس الأمريكي بهدف دون رد في الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العالم للأندية.

الترجي حقق فوز العرب الأول في البطولة الحالية، وفوز الأفارقة الثاني بعد فوز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على أولسان هيونداي الكوري.

كذلك هو الفوز الثاني للترجي في المشاركة الرابعة بالبطولة، بعد انتصاره على السد القطري 6-2 في مباراة تحديد المركز الخامس لنسخة 2019.

في بقية مباريات المسابقة تعرض الترجي لـ 5 هزائم، وتعادل مرة واحدة انتصر في نهايتها بركلات الترجيح على جوادالاخارا المكسيكي في 2018.

البداية أتت بتسديدة خطيرة من يوسف بلايلي تصدى لها هوجو لوريس في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 10 سدد رودريجو رودريجيز ولكنا لقائم منع هدف الترجي.

وسجل أوليفييه جيرو في الدقيقة 15 ولكن التسلل أوقف الاحتفال.

وفي الدقيقة 18 سدد ديفيد مارتينيز كرة بجوار القائم.

بينما كاد إلياس موكوانا يتقدم للترجي في الدقيقة 21، ومن جديد تصدى هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 28 سجل ديفيد مارتينيز هدفا ثانيا أوقفته الراية.

مع انطلاق الشوط الثاني حل جافايرو ديلروسون بدلا من ديفيد مارتينيز في صفوف لوس أنجلوس.

وفي الدقيقة 48 سدد دينيس بوانجا كرة اصطدمت بدفاع الترجي.

وتحصل الترجي على ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد سقوط يوسف بلايلي داخل المنطقة، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تحولت الركلة إلى إنذار للجزائري بداعي التحايل.

وأتى الثنائي يان ساس وأشرف جابري بدلا من إلياس موكوانا ورودريجو رودريجيز في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 72 أتى هدف الترجي الأول أخيرا بتسديدة يوسف بلايلي.

video:1

الهدف هو الثاني للجزائري في كأس العالم للأندية، بعد أن سجل مع الترجي أيضا في 2018 أمام جوادالاخارا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الخامس.

وفي الدقيقة 79 ضاع الثاني بتصدي العارضة لتسديدة خليل قنيشي.

وأجرى لوس أنجلوس 3 تبديلات في الدقيقة 81 بنزول مارلون وياو يبواه وفرانكي أمايا بدلا من مارك ديلجادو ورايان هولينجشيد وتيموتي تيلمان.

وحاول يان ساس بمراوغة وتسديدة ولكن مرت فوق العارضة.

وحل جيريمي إبوبيسي بدلا من أوليفييه جيرو في الدقيقة 88.

وسدد دينيس بوانجا في الدقيقة 89 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الأمريكي.

وفي الدقيقة 101، تصدى بشير بن سعيد للركلة التي سددها دينيس بوانجا ليؤمن انتصار الترجي.

STOPPED! 🚫 Ben Said denies LAFC from the spot in the final moments! What a moment. Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #LAFEST pic.twitter.com/72Fl6WMtps — DAZN Football (@DAZNFootball) June 21, 2025

الترجي رفع رصيده لـ 3 نقاط متساويا مع تشيلسي، بعد خسارة الفريق التونسي في الجولة الأولى أمام فلامنجو البرازيلي 2-0.

ويتصدر فلامنجو المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على تشيلسي أيضا في الجولة الثانية 3-1.

أما لوس أنجلوس فظل بلا نقاط في المركز الأخير، حيث خسر في الجولة الأولى أمام تشيلسي 2-0.