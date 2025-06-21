إقالة هيثم الفيل من تدريب أسوان

قرر مجلس إدارة نادي أسوان إقالة هيثم الفيل من تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

وأعلن النادي في بيانه التقدم بالشكر للجهاز الفني على الفترة الماضية.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية ما يلي:

عقد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة الشافعى صالح اجتماعا قرر خلاله الأتى:

أولا: توجيه الشكر وإنهاء مهمة الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة هيثم الفيل.

ثانيا: يؤكد مجلس الإدارة تقديره الكامل وإعتزازه لكل الجهود التى بذلها الجهاز الفنى السابق لفريق الكرة الأول وتحمله المسئولية بإخلاص يليق بروح أبناء النادى خلال توليهم إدارة شؤون الفريق الفنية.

واحتل الفريق المركز السابع برصيد 54 نقطة في الموسم الماضي، في ظل معاناته من إيقاف القيد.