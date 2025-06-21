نيكولاس جاكسون بعد الطرد: أنا غاضب من نفسي.. أعتذر للجميع

كتب نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي رسالة اعتذار عقب تعرضه للطرد المباشر في مباراة البلوز ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية.

وكتب جاكسون عبر إنستجرام:

أريد أن أقول آسف. إلى النادي والطاقم الفني وزملائي في الفريق وجميع المشجعين الذين يشاهدون، لقد خذلتكم.

بطاقة حمراء أخرى وبصراحة أنا غاضب جدا من نفسي.

أعمل بجد كل يوم لمساعدة الفريق على عدم وضعنا في هذا النوع من المواقف.

ما زلت لا أفهم تماما كيف حدث ذلك. لكن هناك شيء واحد واضح: لم أكن متعمدا.

مجرد لحظة في كرة القدم سارت في الاتجاه الخاطئ. لا أعذار. أتحمل المسؤولية الكاملة.

سأفكر وسأتطور وسأعود أقوى من أجل الشعار ولكل من يؤمن بي. آسف، آسف، آسف.

وقلب فلامنجو تأخره في الشوط الأول بهدف دون مقابل لفوز بنتيجة 3-1.

وسجل برونو هنريكي ودانيلو ووالاس يان أهداف فلامنجو، بينما أحرز بيدرو نيتو هدف تشيلسي الوحيد.

وتعرض نيكولاس جاكسون للطرد في الدقيقة 68 أثناء تأخر فريقه 2-1.

وانتصر من قبل بوتافوجو على خصمه باريس سان جيرمان وتعادل بوكا جونيورز مع بنفيكا وأيضا بالميراس مع بورتو.

وبذلك تستمر هيمنة فرق أمريكا الجنوبية على أوروبا خلال البطولة.

ولا يعد فيليبي لويس المدير الفني لفلامنجو غريبا على تشيلسي، إذ لعب في صفوفه لمدة عام، لذا فسقوط تشيلسي كان شاهدا عليه أحد لاعبيه السابقين.

وكان تشيلسي متقدما في النتيجة ثم في 6 دقائق فقط انهار البلوز بشكل لا يصدق.

في الدقيقة 62 سجل برونو هنريكي هدف التعادل لفلامنجو ثم دخل نيكولاس جاكسون في الدقيقة 64 وتقدم دانيلو في الدقيقة 65.

وختم جاكسون الدقائق الـ6 بالطرد المباشر في الدقيقة 68 بعد تدخل عنيف على لاعب فلامنجو.

ويعتبر تشيلسي أول فريق أوروبي يخسر بفارق هدفين في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد فريق من قارة أخرى منذ خسارة مانشستر يونايتد من فاسكو دا جاما في عام 2000 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فلامنجو للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الرابعة، ويأتي خلفه تشيلسي بثلاث نقاط، ثم لوس أنجلوس والترجي مع لعبهما مباراة أقل.