"أتخذ قراراتي بضمير مرتاح".. مدرب بنفيكا يوضح سبب مشادته مع كوكتشو خلال لقاء أوكلاند

السبت، 21 يونيو 2025 - 01:15

كتب : FilGoal

مشادة أوركان كوكتشو مع برونو لاج مدرب بنفيكا

كشف برونو لاج مدرب بنفيكا البرتغالي سبب مشادته مع أوركون كوكتشو لاعب الفريق على مقاعد البدلاء عقب استبداله.

وخرج كوكتشو في الدقيقة 60 والنتيجة تشير لتقدم بنفيكا بنتيجة 2-0 وعوضه ريناتو سانشيز.

والتقطت العدسات مشادة كلامية بينه وبين لاج المدير الفني بعد تسجيل البديل للهدف الثالث في الدقيقة 62.

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وقال لاج في المؤتمر الصحفي: "لطالما كان يتجاوب داخل الملعب وخارجه. إنها حادثة فردية. لقد رأيت أنه طوال العام كان يتصرف بشكلٍ جيد للغاية، داخل الملعب وخارجه".

وأوضح "إنها رغبة اللاعب في تسجيل المزيد من الأهداف ومساعدة الفريق. لقد خرج، وأنا دائما من يتخذ القرارات التي عليّ اتخاذها، بغض النظر عن هويته، وقد أثبتت ذلك مرارا وتكرارا. أُراقب لحظة كل لاعب ولحظة المباراة، وأتخذ قراراتي بضمير مرتاح".

وأكمل "إنها إرادة الفوز. أراد كوكتشو الفوز، أراد تسجيل المزيد من الأهداف. ومن الخارج، أدركنا أنه لتسجيل المزيد من الأهداف، يجب أن يدخل ريناتو سانشيز بديلا. دخل ريناتو بشكل رائع، وبعد دقيقتين سجل الهدف".

وأتم "بغض النظر عن أداء اللاعبين، فأنا من يتخذ القرارات. في المباراة السابقة، شعرت أن ريناتو يجب أن يبدأ المباراة، ودخل كوكتشو بشكل جيد ساعدنا رغم النقص العددي في التعادل. اليوم شعرت أنه يجب علينا أن يخرج مع دخول ريناتو، وكان هذا قراري".

المباراة التي أقيمت على إنتر آند كو في أورلاندو شهدت توقفا دام ساعتين و10 دقائق بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو التوقف الأطول في البطولة حتى الآن.

اللقاء بدأ في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وانتهى في الحادية عشر وربع، أي 4 ساعات وربع.

الفوز رفع رصيد بنفيكا لـ 4 نقاط في الصدارة مؤقتا قبل لقاء بايرن ميونيخ وبوكا جونيورز المرتقب.

فيما انتهت آمال أوكلاند في التأهل بعدما تلقى 16 هدفا في أول مباراتين.

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