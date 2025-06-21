انتهت في كأس العالم للأندية - لوس أنجلوس (0)-(1) الترجي

السبت، 21 يونيو 2025 - 00:57

كتب : FilGoal

هدف يوسف بلايلي - بيراميدز ضد الترجي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لوس أنجلوس ضد الترجي في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم للأندية.

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ق 102 محمد بن علي يسدد والحارس يتصدى

ق 101 بشير بن سعيد يتصدى لركلة دينيس بوانجا.. انتصار الترجي يبقى

ق 99 ركلة جزاء ضد الترجي بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 97 إيجور جيسوس يسدد فوق العارضة

ق 89 دينيس بوانجا يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 88 جيريمي إبوبيسي بدلا من أوليفييه جيرو

ق 85 يان ساس يراوغ ويسدد ولكن فوق العارضة

ق 81 مارلون وياو يبواه وفرانكي أمايا بدلا من مارك ديلجادو ورايان هولينجشيد وتيموتي تيلمان

ق 79 الثاني يضيع.. تسديدة خطيرة من خليل قنيشي يبعدها الدفاع إلى العارضة

ق 72 جوووووول الترجي يسجل الأول.. يوسف بلايلي والمراجعة تؤكد الاحتفال

ق 62 تبديلان في صفوف الترجي.. يان ساس وأشرف جابري بدلا من إلياس موكوانا ورودريجو رودريجيز

ق 52 الحكم يلغي ركلة الجزاء ويشهر البطاقة الصفراء لبلايلي بداعي التمثيل

ق 51 الحكم سيراجع تقنية الفيديو

ق 50 ركلة جزاء للترجي بعد سقوط يوسف بلايلي داخل المنطقة

ق 48 دينيس بوانجا يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 46 جافايرو ديلروسون بدلا من ديفيد مارتينيز

استراحة

ق 28 ديفيد مارتينيز يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 21 إلياس موكوانا يسدد ولكن هوجو لوريس يتصدى

ق 18 ديفيد مارتينيز يسدد ولكن بجوار القائم

ق 15 أوليفييه جيرو يسجل ولكن راية وتسلل

ق 10 رودريجو رودريجيز يسدد ولكن الكرة ترتطم بالقائم

ق 4 محاولة أولى من يوسف بلايلي وتسديدة خطيرة ولكن الحارس يتصدى

بداية المباراة

الترجي كأس العالم للأندية لوس أنجلوس
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