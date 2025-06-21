انتهت في كأس العالم للأندية - لوس أنجلوس (0)-(1) الترجي
السبت، 21 يونيو 2025 - 00:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لوس أنجلوس ضد الترجي في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم للأندية.
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ق 102 محمد بن علي يسدد والحارس يتصدى
ق 101 بشير بن سعيد يتصدى لركلة دينيس بوانجا.. انتصار الترجي يبقى
ق 99 ركلة جزاء ضد الترجي بعد العودة لتقنية الفيديو
ق 97 إيجور جيسوس يسدد فوق العارضة
ق 89 دينيس بوانجا يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 88 جيريمي إبوبيسي بدلا من أوليفييه جيرو
ق 85 يان ساس يراوغ ويسدد ولكن فوق العارضة
ق 81 مارلون وياو يبواه وفرانكي أمايا بدلا من مارك ديلجادو ورايان هولينجشيد وتيموتي تيلمان
ق 79 الثاني يضيع.. تسديدة خطيرة من خليل قنيشي يبعدها الدفاع إلى العارضة
ق 72 جوووووول الترجي يسجل الأول.. يوسف بلايلي والمراجعة تؤكد الاحتفال
ق 62 تبديلان في صفوف الترجي.. يان ساس وأشرف جابري بدلا من إلياس موكوانا ورودريجو رودريجيز
ق 52 الحكم يلغي ركلة الجزاء ويشهر البطاقة الصفراء لبلايلي بداعي التمثيل
ق 51 الحكم سيراجع تقنية الفيديو
ق 50 ركلة جزاء للترجي بعد سقوط يوسف بلايلي داخل المنطقة
ق 48 دينيس بوانجا يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 46 جافايرو ديلروسون بدلا من ديفيد مارتينيز
استراحة
ق 28 ديفيد مارتينيز يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل
ق 21 إلياس موكوانا يسدد ولكن هوجو لوريس يتصدى
ق 18 ديفيد مارتينيز يسدد ولكن بجوار القائم
ق 15 أوليفييه جيرو يسجل ولكن راية وتسلل
ق 10 رودريجو رودريجيز يسدد ولكن الكرة ترتطم بالقائم
ق 4 محاولة أولى من يوسف بلايلي وتسديدة خطيرة ولكن الحارس يتصدى
بداية المباراة