مباشر كأس العالم للأندية - لوس أنجلوس (0)-(1) الترجي.. جووووووول بلايلي

السبت، 21 يونيو 2025 - 00:57

كتب : FilGoal

هدف يوسف بلايلي - بيراميدز ضد الترجي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لوس أنجلوس ضد الترجي في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم للأندية.

لمتابعة المباراة من هنا

------------------------------

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية – مدرب الترجي: أظهرنا شخصية قوية أمام فلامنجو.. وفوجئت بمشاركة جورجينيو كأس العالم للأندية - فلامنجو يهزم الترجي بثنائية ويتقاسم الصدارة مع تشيلسي مدرب الترجي: سنلعب ضد فلامينجو بثقة كبيرة.. ولهذا السبب لم نتعاقد مع لاعبين جدد بعد رحلة قصيرة مع المصري.. أنيس بوجلبان يعود لتدريب الترجي الجرجيسي

ق 72 جوووووول الترجي يسجل الأول.. يوسف بلايلي والمراجعة تؤكد الاحتفال

ق 62 تبديلان في صفوف الترجي.. يان ساس وأشرف جابري بدلا من إلياس موكوانا ورودريجو رودريجيز

ق 52 الحكم يلغي ركلة الجزاء ويشهر البطاقة الصفراء لبلايلي بداعي التمثيل

ق 51 الحكم سيراجع تقنية الفيديو

ق 50 ركلة جزاء للترجي بعد سقوط يوسف بلايلي داخل المنطقة

ق 48 دينيس بوانجا يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 46 جافايرو ديلروسون بدلا من ديفيد مارتينيز

استراحة

ق 28 ديفيد مارتينيز يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 21 إلياس موكوانا يسدد ولكن هوجو لوريس يتصدى

ق 18 ديفيد مارتينيز يسدد ولكن بجوار القائم

ق 15 أوليفييه جيرو يسجل ولكن راية وتسلل

ق 10 رودريجو رودريجيز يسدد ولكن الكرة ترتطم بالقائم

ق 4 محاولة أولى من يوسف بلايلي وتسديدة خطيرة ولكن الحارس يتصدى

بداية المباراة

الترجي كأس العالم للأندية لوس أنجلوس
نرشح لكم
نيكولاس جاكسون بعد الطرد: أنا غاضب من نفسي.. أعتذر للجميع "أتخذ قراراتي بضمير مرتاح".. مدرب بنفيكا يوضح سبب مشادته مع كوكتشو خلال لقاء أوكلاند جورجينيو: التفاصيل هي من صنعت الفارق ضد تشيلسي بالقميص رقم 99.. الوداد يعلن انضمام عمر السومة ماريسكا: فلامنجو كان الأفضل في المباراة.. والطرد غير مجرى اللقاء دانيلو: فخورون للغاية بما تقدمه الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية فيليبي لويس: أكملنا مباراة تشيلسي بطريقتنا رغم خطأ ويسلي التشكيل - جيرو أساسي مع لوس أنجلوس.. وبلايلي يقود ثلاثي هجوم الترجي
أخر الأخبار
نيكولاس جاكسون بعد الطرد: أنا غاضب من نفسي.. أعتذر للجميع 56 دقيقة | كأس العالم للأندية
"أتخذ قراراتي بضمير مرتاح".. مدرب بنفيكا يوضح سبب مشادته مع كوكتشو خلال لقاء أوكلاند ساعة | كأس العالم للأندية
جورجينيو: التفاصيل هي من صنعت الفارق ضد تشيلسي ساعة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية - لوس أنجلوس (0)-(1) الترجي.. جووووووول بلايلي ساعة | كأس العالم للأندية
بالقميص رقم 99.. الوداد يعلن انضمام عمر السومة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ماريسكا: فلامنجو كان الأفضل في المباراة.. والطرد غير مجرى اللقاء 2 ساعة | كأس العالم للأندية
دانيلو: فخورون للغاية بما تقدمه الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
فيليبي لويس: أكملنا مباراة تشيلسي بطريقتنا رغم خطأ ويسلي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها
/articles/507650/استراحة-كأس-العالم-للأندية-لوس-أنجلوس-0-0-الترجي