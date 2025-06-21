مباشر كأس العالم للأندية - لوس أنجلوس (0)-(1) الترجي.. جووووووول بلايلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لوس أنجلوس ضد الترجي في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم للأندية.

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ق 72 جوووووول الترجي يسجل الأول.. يوسف بلايلي والمراجعة تؤكد الاحتفال

ق 62 تبديلان في صفوف الترجي.. يان ساس وأشرف جابري بدلا من إلياس موكوانا ورودريجو رودريجيز

ق 52 الحكم يلغي ركلة الجزاء ويشهر البطاقة الصفراء لبلايلي بداعي التمثيل

ق 51 الحكم سيراجع تقنية الفيديو

ق 50 ركلة جزاء للترجي بعد سقوط يوسف بلايلي داخل المنطقة

ق 48 دينيس بوانجا يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 46 جافايرو ديلروسون بدلا من ديفيد مارتينيز

استراحة

ق 28 ديفيد مارتينيز يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 21 إلياس موكوانا يسدد ولكن هوجو لوريس يتصدى

ق 18 ديفيد مارتينيز يسدد ولكن بجوار القائم

ق 15 أوليفييه جيرو يسجل ولكن راية وتسلل

ق 10 رودريجو رودريجيز يسدد ولكن الكرة ترتطم بالقائم

ق 4 محاولة أولى من يوسف بلايلي وتسديدة خطيرة ولكن الحارس يتصدى

بداية المباراة