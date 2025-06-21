بالقميص رقم 99.. الوداد يعلن انضمام عمر السومة

أعلن نادي الوداد المغربي ضم السوري عمر السومة قادما من العروبة السعودي.

عمر السومة النادي : الوداد الرياضي الوداد الرياضي

ووضع النادي المغربي اسم السومة في قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالفعل من قبل.

لكن تأخر انضمام اللاعب لبعثة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية حال دون إعلان التعاقد.

وسيرتدي السوري المخضرم القميص رقم 99 مع الوداد .

وغاب السومة بالفعل عن مباراة الوداد ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من البطولة والتي خسرها الفريق بهدفين دون مقابل.

وسبق أن صرّح محمد الأمين بنهاشم مدرب الوداد في تصريحات لقناة الرياضية المغربية إن السومة سيلتحق بالفريق بعد حصوله على التأشيرة.

صاحب الـ 36 عاما سجل 11 هدفا وصنع 3 مع العروبة في النصف الثاني من الموسم الجاري لكنها لم تكن كافية وهبط الفريق للدرجة الأولى السعودية.

وسبق أن ارتدى السومة قمصان فرق الفتوة السوري والقادسية الكويتي وأهلي جدة السعودي والعربي القطري والعروبة السعودي.

ويعد السوري المخضرم الهداف الأجنبي التاريخي للدوري السعودي للمحترفين.

وسيلحق السوري المخضرم بلقاء الوداد ضد يوفنتوس المقرر إقامته الإثنين المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيختتم الوداد مشاركته في دور المجموعات بلقاء العين الإماراتي يوم 26 يونيو في العاشرة مساءً.

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