ماريسكا: فلامنجو كان الأفضل في المباراة.. والطرد غير مجرى اللقاء

السبت، 21 يونيو 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

شدد إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أن فلامنجو كان الفريق الأفضل في المباراة.

وحافظ فلامنجو على هيمنة فرق أمريكا الجنوبية بالفوز على منافسه تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال المدرب الإيطالي لشبكة DAZN: "فلامنجو كان الفريق الأفضل في المباراة والبطاقة الحمراء لنيكولاس جاكسون كانت نقطة التحول في اللقاء".

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وأضاف "الطرد غير مجرى المباراة تماما للأسف، وكان من الصعب العودة مرة أخرى، لكن أهنئ فلامنجو على الفوز".

وتابع "لم أتحدث مع نيكولاس جاكسون بعد الطرد لأن لا يوجد أي شيء يقال".

وأنهى حديثه قائلا: "جربت شيئا جديدا في طريقة اللعب للموسم المقبل، لا أستطيع القول إن هذا الشيء لم ينجح".

وانتصر من قبل بوتافوجو على خصمه باريس سان جيرمان وتعادل بوكا جونيورز مع بنفيكا وأيضا بالميراس مع بورتو.

وبذلك تستمر هيمنة فرق أمريكا الجنوبية على أوروبا خلال البطولة.

ولا يعد فيليبي لويس المدير الفني لفلامنجو غريبا على تشيلسي، إذ لعب في صفوفه لمدة عام، لذا فسقوط تشيلسي كان شاهدا عليه أحد لاعبيه السابقين.

وكان تشيلسي متقدما في النتيجة ثم في 6 دقائق فقط انهار البلوز بشكل لا يصدق.

في الدقيقة 62 سجل برونو هنريكي هدف التعادل لفلامنجو ثم دخل نيكولاس جاكسون في الدقيقة 64 وتقدم دانيلو في الدقيقة 65.

وختم جاكسون الدقائق الـ6 بالطرد المباشر في الدقيقة 68 بعد تدخل عنيف على لاعب فلامنجو.

ويعتبر تشيلسي أول فريق أوروبي يخسر بفارق هدفين في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد فريق من قارة أخرى منذ خسارة مانشستر يونايتد من فاسكو دا جاما في عام 2000 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فلامنجو للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الرابعة، ويأتي خلفه تشيلسي بثلاث نقاط، ثم لوس أنجلوس والترجي مع لعبهما مباراة أقل.

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