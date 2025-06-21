دانيلو: فخورون للغاية بما تقدمه الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية

أبدى دانيلو لاعب فريق فلامنجو فخره بما تقدمه الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية عقب الفوز على تشيلسي بنتيجة 3-1.

وحققت الفرق البرازيلية الفوز في 5 مباريات وتعادلين من أصل 7 مباريات بعد مرور أول جولتين من مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقال دانيلو لاعب فلامنجو عبر دازن: "في البداية فخورون للغاية بما تقدمه الفرق البرازيلية في البطولة".

وأضاف "نعمل بشكل قوي في الأسابيع الأخيرة وأظهرنا ذلك في أرض الملعب".

وأتم "المدير الفني طلب منا أن نكون هادئين، ونواصل اللعب، ووضعنا هذا في ذهننا، وركزنا على ما يجب فعله والنتيجة كانت في صالحنا".

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وقلب فلامنجو تأخره في الشوط الأول بهدف دون مقابل لفوز بنتيجة 3-1.

وسجل برونو هنريكي ودانيلو ووالاس يان أهداف فلامنجو، بينما أحرز بيدرو نيتو هدف تشيلسي الوحيد.

وانتصر من قبل بوتافوجو على خصمه باريس سان جيرمان وتعادل بوكا جونيورز مع بنفيكا وأيضا بالميراس مع بورتو.

وبذلك تستمر هيمنة فرق أمريكا الجنوبية على أوروبا خلال البطولة.

ولا يعد فيليبي لويس المدير الفني لفلامنجو غريبا على تشيلسي، إذ لعب في صفوفه لمدة عام، لذا فسقوط تشيلسي كان شاهدا عليه أحد لاعبيه السابقين.

وكان تشيلسي متقدما في النتيجة ثم في 6 دقائق فقط انهار البلوز بشكل لا يصدق.

في الدقيقة 62 سجل برونو هنريكي هدف التعادل لفلامنجو ثم دخل نيكولاس جاكسون في الدقيقة 64 وتقدم دانيلو في الدقيقة 65.

وختم جاكسون الدقائق الـ6 بالطرد المباشر في الدقيقة 68 بعد تدخل عنيف على لاعب فلامنجو.

ويعتبر تشيلسي أول فريق أوروبي يخسر بفارق هدفين في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد فريق من قارة أخرى منذ خسارة مانشستر يونايتد من فاسكو دا جاما في عام 2000 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فلامنجو للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الرابعة، ويأتي خلفه تشيلسي بثلاث نقاط، ثم لوس أنجلوس والترجي مع لعبهما مباراة أقل.