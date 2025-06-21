فيليبي لويس: أكملنا مباراة تشيلسي بطريقتنا رغم خطأ ويسلي

شدد فيليبي لويس المدير الفني لـ فلامنجو أن فريقه ظل يلعب بطريقته رغم خطأ ويسلي الذي أدى إلى تسجيل تشيلسي الهدف الأول.

وحافظ فلامنجو على هيمنة فرق أمريكا الجنوبية بالفوز على منافسه تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال المدرب البرازيلي لشبكة DAZN: "سعيد جدا وفخور، كما نؤمن بأننا سنحصل على فرص، برونو هنريكي لاعب مميز ولا يهم إذا لعب دقيقة واحدة أو 90 فهو دائما يعطي كل ما لديه من قلبه وأكثر لاعب حقق بطولات في تاريخ النادي".

وأضاف "دانيلو لاعب عظيم وعلينا أن نستمتع بلاعبين مثل دانيلو وبرونو هنريكي".

وأنهى حديثه قائلا: "لم نتوقف بعد خطأ ويسلي وأكملنا المباراة بنفس الطريقة التي دائما ما نلعب بها".

وانتصر من قبل بوتافوجو على خصمه باريس سان جيرمان وتعادل بوكا جونيورز مع بنفيكا وأيضا بالميراس مع بورتو.

وبذلك تستمر هيمنة فرق أمريكا الجنوبية على أوروبا خلال البطولة.

ولا يعد فيليبي لويس المدير الفني لفلامنجو غريبا على تشيلسي، إذ لعب في صفوفه لمدة عام، لذا فسقوط تشيلسي كان شاهدا عليه أحد لاعبيه السابقين.

وكان تشيلسي متقدما في النتيجة ثم في 6 دقائق فقط انهار البلوز بشكل لا يصدق.

في الدقيقة 62 سجل برونو هنريكي هدف التعادل لفلامنجو ثم دخل نيكولاس جاكسون في الدقيقة 64 وتقدم دانيلو في الدقيقة 65.

وختم جاكسون الدقائق الـ6 بالطرد المباشر في الدقيقة 68 بعد تدخل عنيف على لاعب فلامنجو.

ويعتبر تشيلسي أول فريق أوروبي يخسر بفارق هدفين في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد فريق من قارة أخرى منذ خسارة مانشستر يونايتد من فاسكو دا جاما في عام 2000 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فلامنجو للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الرابعة، ويأتي خلفه تشيلسي بثلاث نقاط، ثم لوس أنجلوس والترجي مع لعبهما مباراة أقل.