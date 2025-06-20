استمرت 4 ساعات.. بنفيكا ينتصر على أوكلاند سيتي بسداسية

اكتفى بنفيكا البرتغالي بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية من كأس العالم للأندية 2025.

سجل أهداف النسور: أنخل دي ماريا (2) وفانجليس بافليديس وريناتو سانشيز ولياندرو مارتينيز (2).

المباراة التي أقيمت على إنتر آند كو في أورلاندو شهدت توقفا دام ساعتين و10 دقائق بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو التوقف الأطول في البطولة حتى الآن.

اللقاء بدأ في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وانتهى في الحادية عشر وربع، أي 4 ساعات وربع.

الفوز رفع رصيد بنفيكا لـ 4 نقاط في الصدارة مؤقتا قبل لقاء بايرن ميونيخ وبوكا جونيورز المرتقب.

فيما انتهت آمال أوكلاند في التأهل بعدما تلقى 16 هدفا في أول مباراتين.

وصف المباراة

ضغط بنفيكا مبكرا على مرمى أوكلاند والهدف تسجيل الأول وأكبر كم من الأهداف.

في الدقيقة 9 جاءت تسديدة مزدوجة من نيكولاس أوتاميندي في يد الحارس.

وبعد 10 دقائق سدد كريم أكتوروكوجلو كرة مرت بجوار القائم.

وأهدر بافيلديس انفراد في الدقيقة 23، ظل الاستحواذ من نصيب النسور.

وفي الدقيقة 42 اهتزت الشباك لأول مرة لكن بسبب التسلل ظل التعادل السلبي مستمرا.

وفي الدقيقة 45+5 تحصل بنفيكا على ركلة جزاء وانبرى لها دي ماريا وسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 45+7.

شوط أول انتهى بتقدم بنفيكا بهدف وحيد رغم المحاولات العديدة.

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تأجلت بداية الشوط الثاني بسبب عاصفة رعدية في محيط الملعب، واستمر الوضع لمدة ساعتين و10 دقائق.

وعاد لاعبو الفريقين لأرض الملعب في العاشرة والربع لبدء الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 53 سجل بافيلديس الهدف الثاني بعدما تسلم وراوغ وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 60 خرج أوركون كوكتشو وأكتركوجلو وعوضهما لياندرو وريناتو سانشيز.

وظهر غضب كوكتشو من التغيير صوب برونو لاج المدير الفني.

وفي الدقيقة 63 سدد ريناتو سانشيز كرة من خارج منطقة الجزاء تهادت على يسار الحارس مضيفا ثالث أهداف النسور.

وبدلا من أن تلتقط العدسات احتفال لاعبي بنفيكا، جاءت على دكة بدلاء الفريقين حيث نشبت مشادة كلامية بين التركي والبرتغالي.

وفي الدقيقة 76 حوّل ليوناردو مارتينيز عرضية في الشباك وبعد 3 دقائق فعل الأمر ذاته مجددا لتصبح النتيجة 5-0.

وأعلن الحكم في الدقيقة 90+6 عن ركلة جزاء لبنفيكا بداعي وجود عرقلة لدي ماريا وانبرى الأرجنتيني المخضرم للركلة وسددها في الشباك لينهي اللقاء الذي استمر 4 ساعات بسداسية.