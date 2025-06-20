6 دقائق تشهد الانهيار.. فلامنجو يحافظ على هيمنة اللاتينيين بهزيمة تشيلسي

حافظ فلامنجو على هيمنة فرق أمريكا الجنوبية بالفوز على منافسه تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وسجل برونو هنريكي ودانيلو ووالاس يان أهداف فلامنجو، بينما أحرز بيدرو نيتو هدف تشيلسي الوحيد.

وانتصر من قبل بوتافوجو على خصمه باريس سان جيرمان وتعادل بوكا جونيورز مع بنفيكا وأيضا بالميراس مع بورتو.

وبذلك تستمر هيمنة فرق أمريكا الجنوبية على أوروبا خلال البطولة.

ولا يعد فيليبي لويس المدير الفني لفلامنجو غريبا على تشيلسي، إذ لعب في صفوفه لمدة عام، لذا فسقوط تشيلسي كان شاهدا عليه أحد لاعبيه السابقين.

وكان تشيلسي متقدما في النتيجة ثم في 6 دقائق فقط انهار البلوز بشكل لا يصدق.

في الدقيقة 62 سجل برونو هنريكي هدف التعادل لفلامنجو ثم دخل نيكولاس جاكسون في الدقيقة 64 وتقدم دانيلو في الدقيقة 65.

وختم جاكسون الدقائق الـ6 بالطرد المباشر في الدقيقة 68 بعد تدخل عنيف على لاعب فلامنجو.

ويعتبر تشيلسي أول فريق أوروبي يخسر بفارق هدفين في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد فريق من قارة أخرى منذ خسارة مانشستر يونايتد من فاسكو دا جاما في عام 2000 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فلامنجو للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الرابعة، ويأتي خلفه تشيلسي بثلاث نقاط، ثم لوس أنجلوس والترجي مع لعبهما مباراة أقل.



























خطأ فادح

أخطأ مدافع فلامنجو في تشتيت الكرة في الدقيقة 13 ليستغل بيدرو نيتو وانفرد بحارس المرمى وسجل الهدف.

وفي الدقيقة 52 أهدر جونزالو بلاتا فرصة لا تهدر أمام المرمى الخالي.

وعاد بلاتا وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها روبرت سانشيز.

وفي الدقيقة 62 تعادل هنريكي بعد تسديدة في المرمى الخالي.

وتقدم دانيلو بعد عرضية ثم رأسية على القائم البعيد ليقابلها دانيلو بتسديدة في المرمى في الدقيقة 65.

وطرد نيكولاس جاكسون بعد دخوله بقوة على لاعب فلامنجو في الدقيقة 68.

واختتم والاس يان أهداف فلامنجو في الدقيقة 83 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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