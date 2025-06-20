اللقب السادس.. مؤمن سليمان يقود الشرطة لحصد لقب الدوري العراقي

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 23:06

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان - الشرطة العراقي

قاد مؤمن سليمان فريق الشرطة للفوز بلقب الدوري العراقي للمرة الرابعة على التوالي.

وحسم الشرطة لقب الدوري قبل جولتين على نهاية الموسم بفضل فوزه على نفط البصرة بنتيجة 3-0.

ورفع الشرطة رصيده لـ 83 نقطة قبل جولتين على نهاية الموسم وحاسما اللقب على حساب منافسه الزوراء.

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وأصبح الشرطة أول فريق في تاريخ الدوري العراقي يحقق اللقب في 4 مواسم متتالية.

وأصبح الشرطة ثاني أكثر فريق تتويجا بالألقاب برصيد 8 متفوقا على القوة الجوية وبعد الزوراء صاحب الرقم القياسي بـ 14 لقبا.

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وتولى مؤمن سليمان مهمة تدريب الشرطة في ولاية ثالثة في مارس الماضي بعد أيام من إقالة محمد عبد العظيم "عظيمة" من تدريب الفريق.

ورفع مؤمن سليمان رصيده من الألقاب إلى 7 في العراق بواقع 3 ألقاب للدوري ولقب كأس العراق وآخر لكأس السوبر مع الشرطة ولقب كأس العراق مع القوة الجوية.

وبات مؤمن سليمان ثاني أكثر مدرب تتويجا بلقب الدوري العراقي برصيد 3 ألقاب بعد أيوب أوديشو صاحب الـ 4 تتويجات.

وسبق لمؤمن سليمان تدريب أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري قبل انتقاله للدوري العراقي.

مؤمن سليمان الشرطة العراقي القوة الجوية الزوراء الدوري العراقي
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