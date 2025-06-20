اللقب السادس.. مؤمن سليمان يقود الشرطة لحصد لقب الدوري العراقي

قاد مؤمن سليمان فريق الشرطة للفوز بلقب الدوري العراقي للمرة الرابعة على التوالي.

وحسم الشرطة لقب الدوري قبل جولتين على نهاية الموسم بفضل فوزه على نفط البصرة بنتيجة 3-0.

ورفع الشرطة رصيده لـ 83 نقطة قبل جولتين على نهاية الموسم وحاسما اللقب على حساب منافسه الزوراء.

وأصبح الشرطة أول فريق في تاريخ الدوري العراقي يحقق اللقب في 4 مواسم متتالية.

وأصبح الشرطة ثاني أكثر فريق تتويجا بالألقاب برصيد 8 متفوقا على القوة الجوية وبعد الزوراء صاحب الرقم القياسي بـ 14 لقبا.

وتولى مؤمن سليمان مهمة تدريب الشرطة في ولاية ثالثة في مارس الماضي بعد أيام من إقالة محمد عبد العظيم "عظيمة" من تدريب الفريق.

ورفع مؤمن سليمان رصيده من الألقاب إلى 7 في العراق بواقع 3 ألقاب للدوري ولقب كأس العراق وآخر لكأس السوبر مع الشرطة ولقب كأس العراق مع القوة الجوية.

وبات مؤمن سليمان ثاني أكثر مدرب تتويجا بلقب الدوري العراقي برصيد 3 ألقاب بعد أيوب أوديشو صاحب الـ 4 تتويجات.

وسبق لمؤمن سليمان تدريب أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري قبل انتقاله للدوري العراقي.