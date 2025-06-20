سالم: جون إدوارد صاحب مشروع كامل.. وسنعلن عن المدرب واللاعبين جدد قريبا

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

أوضح أحمد سالم المتحدث باسم الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي الجديد صاحب مشروع كامل للنادي.

وقال سالم لقناة ناديه: "جون إدوارد عرض تصوره وخطته على مجلس الإدارة وسيكون هناك أخبار جيدة بشأن المدير الفني واللاعبين".

وتابع "كنا حريصين في الفترة الماضية على عدم خروج أخبار وهذا ما أعطى انطباعا للجماهير بعدم وجود عمل من قبل النادي، لكن الأمر على النقيض تماما".

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وأكمل "جون إدوارد قدم لنا رؤى من قبل انتهاء الموسم ويعرف ما يحتاجه الفريق ولسنا في حاجة للوقت للإعلان عن المدير الفني واللاعبين الجدد لأننا كنا نعمل على ذلك منذ فترة معه بالفعل".

وواصل "الأمور في الزمالك تسير بشكل مؤسسي واحترافي، جون إدوارد صاحب مشروع كامل ويعرف مسؤولية الزمالك كناد كبير".

وواصل "لجنة التخطيط متطوعة مستمرة في دورها وسيكون هناك تعاون بينها وبين جون إدوارد والنادي سيستفيد من خبراتها".

وأنهى حديثه قائلا: "الماضي كان ترميما لما حدث من قبل، لكن الآن فترة بناء وسنرضي الجماهير".

,أعلن نادي الزمالك تعاقده مع جون إدوارد ليتولى منصب المدير الرياضي بالقلعة البيضاء.

وكشف الزمالك في بيان رسمي عن تعاقده مع إدوارد ومنحه كافة صلاحيات ومسؤوليات إدارة ملف الفريق الأول.

كما أوضح الزمالك أن أي أخبار رسمية تخص قطاع الكرة ستكون إما على لسان المدير الرياضي الجديد، أو المتحدث الرسمي للنادي أحمد سالم.

يذكر أن الزمالك اختتم الموسم بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

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