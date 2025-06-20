فيرتز: "الآلات" سبب انضمامي لـ ليفربول.. وأسعى للتتويج بالدوري مجددا

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 21:54

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - ليفربول

أوضح فلوريان فيرتز لاعب ليفربول الجديد أسباب انضمامه للنادي الإنجليزي قادما من باير ليفركوزن.

وأعلن نادي ليفربول ضم الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن في أغلى صفقات الدوري الإنجليزي.

وقال فيرتز لموقع النادي الرسمي: "أعتقد أن ليفربول استحق بطولة الدوري تماما لأنه قدم موسما لا يصدق، كان من الجنون حقا رؤية عدد الأشخاص الذين حضروا وكيف كانت الأجواء، كان من الرائع رؤيتها".

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وأضاف "لست هنا من أجل التسلية فقط، بل أريد أن أحقق شيئا أيضا وأمنح الجماهير ما يستحقونه".

وتابع "بالطبع أريد الاستمرار بهذا الأداء، هذا يمنحني دافعا لتحقيق المزيد".

وواصل "أود أن أفوز بكل شيء في كل عام، أولا علينا جميعا أن نقوم بعملنا، في النهاية نريد أن نكون ناجحين".

وشدد "الموسم الماضي فاز الفريق بالدوري الإنجليزي، لذا هدفي بالتأكيد هو التتويج به مرة أخرى، وأيضا التقدم أكثر في دوري أبطال أوروبا، أنا طموح جدا".

وأكمل "نقطة مهمة بالنسبة لي في اختيار ليفربول أنني سأطور مستواي الشخصي ولياقتي البدنية، لأنني أعتقد أن الجميع يعلم أن لاعبي ليفربول مثل الآلات أقوياء جدا وبدنيا على مستوى عال".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه فرصة لكي أتحسن في هذا الجانب، شعرت ببساطة أن هذا هو المكان المناسب لي".

ووقّع النجم الألماني على عقود انضمامه حتى 2030 لتكتمل الصفقة بشكل نهائي.

وأصبح الألماني الشاب أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بمقابل 125 مليون يورو متفوقا على الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الذي انضم لتشيلسي مقابل 121 مليون يورو.

وأصبح فيرتز ثاني صفقات الريدز الصيفية بعد زميله الهولندي جيريمي فريمبونج القادم من نفس الفريق.

وسبق أن كشفت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل قيمة الصفقة:

صفقة انتقال فيرتز تنقسم إلى 125 مليون يورو كمبلغ ثابت، و15 مليون يورو كإضافات واقعية، و10 ملايين يورو كإضافات يصعب تحقيقها.

سيتقاضى فيرتز ما بين 20 و22 مليون يورو كراتب سنوي شامل الإضافات، وسيذهب 10% منها إلى والديه، اللذين أبرما أكبر صفقة في تاريخ الدوري الألماني بمفردهما، دون وكيل أو وسيط خارجي، والذي كان سيحصل على نسبة من العمولة.

Liverpool agree signing of Florian Wirtz from Bayer Leverkusen

فلوريان فيرتز ليفربول الدوري الإنجليزي باير ليفركوزن
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