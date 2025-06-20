جوان جارسيا: أخيرا وصلت لـ برشلونة.. وأنا حارس شجاع

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 21:29

كتب : FilGoal

جوان جارسيا - برشلونة

عبر جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة الجديد عن سعادته الكبيرة في الانضمام إلى النادي الكتالوني قادما من إسبانيول.

ودفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 25 مليون يورو لضم جوان جارسيا حارس إسبانيول.

وقال الحارس الإسباني لموقع برشلونة الرسمي: "سعيد جدا، كنت متحمسا للتواجد هنا في يوم ما ووصلت أخيرا".

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وتابع "أريد الاستمرار في التطور كحارس مرمى وبالطبع الفوز بالكثير وتحقيق أشياء جميلة ولهذا السبب أتيت".

وأكمل "المشروع مثير للغاية لتواجد فريق شاب ولاعبين جيدين، أنا محظوظ لأنني أعرف بعضهم ومتحمس جدا للبدء".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتبر نفسي حارسا شجاعا وسريعا في رد الفعل والكرات الهوائية، أحب دائما مساعدة الفريق في جميع المواقف".

وسيكون البولندي فوتشينك تشيزني هو البديل له مع اقتراب مارك أندريه تير شتيجن من الرحيل حيث يسعى إلى إنهاء عقده في الصيف الحالي.

وخاض جارسيا 38 مباراة بقميص إسبانيول الموسم المنقضي استقبل 51 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات.

إجمالا خاض 67 مباراة مع إسبانيول استقبل 72 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 21 مباراة.

وساهم جارسيا في بقاء إسبانيول ضمن الكبار في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وهو أكثر حارس تصدى للكرات في المسابقة برصيد 145 تصدي.

وسبق أن قاد إسبانيول للتأهل للدوري الإسباني وفاز بذهبية أولمبياد باريس 2024.

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