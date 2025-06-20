انتهت كأس العالم للأندية - فلامنجو (3)-(1) تشيلسي.. هيمنة أمريكا الجنوبية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلامنجو أمام تشيلسي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

ويتواجد في المجموعة الرابعة كل من تشيلسي وفلامنجو ولوس أنجلوس والترجي.

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انتهت

ق 83: جووووووووووول والاس يان بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 68: طرد نيكولاس جاكسون بعد دخوله بقوة على لاعب فلامنجو.

ق 65: جووووووووووول دانيلو بعد عرضية ثم رأسية على القائم البعيد ليقابلها دانيلو بتسديدة في المرمى.

ق 62: جوووووووووول برونو هنريكي بعد تسديدة في المرمى الخالي.

ق 61: جونزالو بلاتا يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها روبرت سانشيز.

ق 52: جونزالو بلاتا يهدر أمام المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 13: جووووووووول بيدرو نيتو بعد خطأ مدافع فلامنجو في تشتيت الكرة لينفرد نيتو بحارس المرمى ويسجل الهدف.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل