انتهت كأس العالم للأندية - فلامنجو (3)-(1) تشيلسي.. هيمنة أمريكا الجنوبية

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 20:41

كتب : FilGoal

ليام ديلاب - إنزو فيرنانديز - تشيلسي ضد لوس أنجلوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلامنجو أمام تشيلسي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

ويتواجد في المجموعة الرابعة كل من تشيلسي وفلامنجو ولوس أنجلوس والترجي.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - فلامنجو يهزم الترجي بثنائية ويتقاسم الصدارة مع تشيلسي ديلاب: سعيد بالمساهمة الأولى مع تشيلسي.. والمنافسة مع جاكسون لمصلحة الفريق إصابة لاعب لوس أنجلوس خلف إجراء تشيلسي 6 تبديلات دون مفاجآت.. تشيلسي يتخطى لوس أنجلوس بثنائية

-----------------------------------

انتهت

ق 83: جووووووووووول والاس يان بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 68: طرد نيكولاس جاكسون بعد دخوله بقوة على لاعب فلامنجو.

ق 65: جووووووووووول دانيلو بعد عرضية ثم رأسية على القائم البعيد ليقابلها دانيلو بتسديدة في المرمى.

ق 62: جوووووووووول برونو هنريكي بعد تسديدة في المرمى الخالي.

ق 61: جونزالو بلاتا يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها روبرت سانشيز.

ق 52: جونزالو بلاتا يهدر أمام المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 13: جووووووووول بيدرو نيتو بعد خطأ مدافع فلامنجو في تشتيت الكرة لينفرد نيتو بحارس المرمى ويسجل الهدف.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تشيلسي كأس العالم للأندية فلامنجو
نرشح لكم
بالقميص رقم 99.. الوداد يعلن انضمام عمر السومة ماريسكا: فلامنجو كان الأفضل في المباراة.. والطرد غير مجرى اللقاء دانيلو: فخورون للغاية بما تقدمه الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية فيليبي لويس: أكملنا مباراة تشيلسي بطريقتنا رغم خطأ ويسلي التشكيل - جيرو أساسي مع لوس أنجلوس.. وبلايلي يقود ثلاثي هجوم الترجي استمرت 4 ساعات.. بنفيكا ينتصر على أوكلاند سيتي بسداسية 6 دقائق تشهد الانهيار.. فلامنجو يحافظ على هيمنة اللاتينيين بهزيمة تشيلسي التشكيل - 4 تغييرات في تشيلسي.. و3 لفلامنجو بكأس العالم للأندية
أخر الأخبار
بالقميص رقم 99.. الوداد يعلن انضمام عمر السومة 27 دقيقة | كأس العالم للأندية
ماريسكا: فلامنجو كان الأفضل في المباراة.. والطرد غير مجرى اللقاء 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
دانيلو: فخورون للغاية بما تقدمه الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
فيليبي لويس: أكملنا مباراة تشيلسي بطريقتنا رغم خطأ ويسلي 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
التشكيل - جيرو أساسي مع لوس أنجلوس.. وبلايلي يقود ثلاثي هجوم الترجي 47 دقيقة | كأس العالم للأندية
استمرت 4 ساعات.. بنفيكا ينتصر على أوكلاند سيتي بسداسية ساعة | كأس العالم للأندية
6 دقائق تشهد الانهيار.. فلامنجو يحافظ على هيمنة اللاتينيين بهزيمة تشيلسي ساعة | كأس العالم للأندية
اللقب السادس.. مؤمن سليمان يقود الشرطة لحصد لقب الدوري العراقي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها
/articles/507635/انتهت-كأس-العالم-للأندية-فلامنجو-3-1-تشيلسي-هيمنة-أمريكا-الجنوبية