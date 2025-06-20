مباشر كأس العالم للأندية - فلامنجو (3)-(1) تشيلسي.. جوووووول والاس يان

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 20:41

كتب : FilGoal

ليام ديلاب - إنزو فيرنانديز - تشيلسي ضد لوس أنجلوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلامنجو أمام تشيلسي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

ويتواجد في المجموعة الرابعة كل من تشيلسي وفلامنجو ولوس أنجلوس والترجي.

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ق 83: جووووووووووول والاس يان بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 68: طرد نيكولاس جاكسون بعد دخوله بقوة على لاعب فلامنجو.

ق 65: جووووووووووول دانيلو بعد عرضية ثم رأسية على القائم البعيد ليقابلها دانيلو بتسديدة في المرمى.

ق 62: جوووووووووول برونو هنريكي بعد تسديدة في المرمى الخالي.

ق 61: جونزالو بلاتا يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها روبرت سانشيز.

ق 52: جونزالو بلاتا يهدر أمام المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 13: جووووووووول بيدرو نيتو بعد خطأ مدافع فلامنجو في تشتيت الكرة لينفرد نيتو بحارس المرمى ويسجل الهدف.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تشيلسي كأس العالم للأندية فلامنجو
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