يقترب من الاعتزال.. مونياين يعلن نهاية رحلته مع سان لورينزو

أعلن الإسباني إيكر مونياين لاعب سان لورينزو الأرجنتيني رحيله عن الفريق بعد تجربة استمرت 9 أشهر.

إيكر مونيان النادي : سان لورينزو سان لورينزو

وعقد اللاعب مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة لإعلان قراره لجماهير الفريق الأرجنتيني.

وقال اللاعب الباسكي في المؤتمر الصحفي: "هناك فرص عديدة أمامي لاعتزال كرة القدم الاحترافية".

وأضاف "سأكون دائما ممثلا لسان لورينزو في أي مكان، وسأحاول مساعدة النادي بأي طريقة".

وأكمل "عندما يتم سؤالي عن سان لورينزو سأقول إنه نادٍ خاص، مع هوية فريدة وشجاعة لمواجهة المواقف ضخمة، ومعجب بعدد الجماهير التي تشجعه حول العالم".

وأردف "سان لورينزو إدمان بمجرد أن تأتي لهنا ستعرف ذلك، ولا تستطيع تركه".

وعن مستقبله أجاب قائلا: "توقعاتي أن أصبح مدربا في يوم ما، وإن شاء الله سأكون قادرا على التواجد هنا، وسأكون ممتنا بوجودي في سان لورينزو".

وأتم "جماهير النادي قالوا إننا في يوم سنكون الأبطال مجددا، وللوصول لنتائج جيدة علينا أن نبدأ فعل العديد من الأشياء بطريقة جيدة".

وانضم الإسباني البالغ 32 عاما لصفوف سان لورينزو في سبتمبر 2024 بعد مسيرة طويلة مع أتليتك بلباو الإسباني.

وخلال 26 مباراة سجل 4 أهداف وصنع آخر وساهم في وصول الفريق لنصف نهائي مرحلة أبرتورا من الدوري الأرجنتيني إذ خسر من بلاتنسي الذي توج باللقب لاحقا.

وخلال مسيرته توج بلقب كأس ملك إسبانيا في 2023-24 وكأس السوبر الإسباني مرتين.

ومع منتخب إسبانيا لعب مباراتين دوليتين وتوج بلقب بطولة أوروبا للشباب مع اللاروخا في 2011 و2013.