خبر في الجول - المصري يستطلع رأي نبيل الكوكي لتدريب الفريق

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 20:15

كتب : عمرو نبيل

نبيل الكوكي - شباب بلوزداد

تواصل مسؤولي المصري مع التونسي نبيل الكوكي مدرب وفاق سطيف لاستطلاع رأيه لقيادة الفريق الموسم المقبل حسبما علم FilGoal.com.

ويبحث المصري تعيين مدير فني جديد بعد نهاية الموسم المنقضي.

وقاد الفريق البورسعيدي كل من علي ماهر ثم التونسي أنيس بوجلبان وأخيرا ميمي عبد الرازق.

أخبار متعلقة:
المصري يدعو جماهيره للمشاركة في توثيق تاريخه بعد رحلة قصيرة مع المصري.. أنيس بوجلبان يعود لتدريب الترجي الجرجيسي المصري يشكل لجنة عليا لجمع تراث النادي وتوثيق تاريخه كأس العالم للأندية - البرازيل تتصدر عدد اللاعبين المشاركين.. ومصر الثالث إفريقيا

المدرب التونسي البالغ 55 عاما يتولى حاليا تدريب وفاق سطيف الجزائري.

ويمتلك المخضرم مسيرة طويلة على المستوى التدريبي في الوطن العربي بدأت من 2010.

حيث درب فرق الصفاقسي والملعب التونسي والإفريقي، ودرب فرق أهلي برج بوعريج وشباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائري وتعد الحالية هي الثانية له.

كما درب فرق الهلال السوداني والفيصلي الأردني والاتحاد الليبي.

ويمتلك التونسي في جعبته لقب وحيد كمدرب بالفوز بلقب الدوري الجزائري موسم 2022-23.

ولم يخسر نبيل الكوكي في مواجهاته مع الفرق المصرية إذ فاز في 2 ضد الزمالك وفاز في مباراة وتعادل في أخرى ضد سموحة.

ومنذ يناير الماضي تولى الكوكي تدريب وفاق سطيف وخلال 16 مباراة فاز في 6 وتعادل في وخسر 8 منها 5 متتالية.

وأنهى المصري الموسم الماضي في المركز الرابع بترتيب الدوري وحجز مقعده في النسخة المقبلة من الكونفدرالية.

نبيل الكوكي المصري الدوري المصري
نرشح لكم
جون إدوارد مديرا رياضيا في الزمالك تقرير: الفنزويلي فالينزويلا حكما لمباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية التجربة الثامنة.. هشام محمد إلى وادي دجلة القائمة الدولية وتعديلات في لجنة الحكام.. 3 مهاجم لـ أوسكار رويز بعد العودة من أمريكا خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه مع لاعب غزل المحلة استقالة عضوين في إدارة الاتحاد السكندري.. وسلامة قائما بأعمال الرئيس علاء عبد العال مديرا فنيا لـ غزل المحلة عمر لـ في الجول: سنتعاقد مع 7 لاعبين وعرض لـ عبد العاطي.. وأزمة تواجه الاتحاد
أخر الأخبار
فيرتز: "الآلات" سبب انضمامي لـ ليفوبول.. وأسعى للتتويج بالدوري مجددا 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأول مرتين والسادس عالميا.. أين يتواجد فيرتز في قائمة أغلى الصفقات بتاريخ كرة القدم 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جون إدوارد مديرا رياضيا في الزمالك 29 دقيقة | الدوري المصري
جوان جارسيا: أخيرا وصلت لـ برشلونة.. وأنا حارس شجاع 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.. ليفربول يضم فلوريان فيرتز ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس العالم للأندية - فلامنجو (0)-(1) تشيلسي.. بداية الشوط الثاني ساعة | كأس العالم للأندية
يقترب من الاعتزال.. مونياين يعلن نهاية رحلته مع سان لورينزو ساعة | أمريكا
خبر في الجول - المصري يستطلع رأي نبيل الكوكي لتدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها
/articles/507633/خبر-في-الجول-المصري-يستطلع-رأي-نبيل-الكوكي-لتدريب-الفريق