خبر في الجول - المصري يستطلع رأي نبيل الكوكي لتدريب الفريق

تواصل مسؤولي المصري مع التونسي نبيل الكوكي مدرب وفاق سطيف لاستطلاع رأيه لقيادة الفريق الموسم المقبل حسبما علم FilGoal.com.

ويبحث المصري تعيين مدير فني جديد بعد نهاية الموسم المنقضي.

وقاد الفريق البورسعيدي كل من علي ماهر ثم التونسي أنيس بوجلبان وأخيرا ميمي عبد الرازق.

المدرب التونسي البالغ 55 عاما يتولى حاليا تدريب وفاق سطيف الجزائري.

ويمتلك المخضرم مسيرة طويلة على المستوى التدريبي في الوطن العربي بدأت من 2010.

حيث درب فرق الصفاقسي والملعب التونسي والإفريقي، ودرب فرق أهلي برج بوعريج وشباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائري وتعد الحالية هي الثانية له.

كما درب فرق الهلال السوداني والفيصلي الأردني والاتحاد الليبي.

ويمتلك التونسي في جعبته لقب وحيد كمدرب بالفوز بلقب الدوري الجزائري موسم 2022-23.

ولم يخسر نبيل الكوكي في مواجهاته مع الفرق المصرية إذ فاز في 2 ضد الزمالك وفاز في مباراة وتعادل في أخرى ضد سموحة.

ومنذ يناير الماضي تولى الكوكي تدريب وفاق سطيف وخلال 16 مباراة فاز في 6 وتعادل في وخسر 8 منها 5 متتالية.

وأنهى المصري الموسم الماضي في المركز الرابع بترتيب الدوري وحجز مقعده في النسخة المقبلة من الكونفدرالية.