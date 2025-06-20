ليكيب: باريس سان جيرمان في مفاوضات مع زابارني.. ومطالب بورنموث

يستمر نادي باريس سان جيرمان في مفاوضاته مع نظيره بورنموث للتعاقد مع إليا زابارني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة ليكيب فإن باريس سان جيرمان مصمم للتعاقد مع اللاعب الأوكراني.

وأفادت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يطلب الحصول على 55-60 مليون يورو للسماح للمدافع بالرحيل.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق إلى أن سان جيرمان قد اتفق مع زابارني على التوقيع على عقد لمدة 5 مواسم.

ولم يجر سان جيرمان أي صفقة حتى الآن لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.

زابارني انضم لبورنموث في يناير 2023 قادما من دينامو كييف.

المدافع الأوكراني صاحب الـ 22 عاما شارك مع فريقه خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وتمكن من صنع هدفا واحد.

وسبق لزابارني خوض 49 مباراة دولية بقميص منتخب أوكرانيا وسجل خلالهما ثلاثة أهداف.

ويلعب سان جيرمان في المجموعة الثانية بجانب أتليتكو مدريد وبوتافوجو وسياتل ساوندرز في بطولة كأس العالم للأندية.