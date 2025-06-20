التشكيل - 4 تغييرات في تشيلسي.. و3 لفلامنجو بكأس العالم للأندية

أجرى تشيلسي 4 تغييرات على تشكيله الأساسي ضد فلامنجو في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان على ملعب لينكولن فاينانشيال فيلد في التاسعة مساءً.

في المقابل دفّع فيليبي لويس المدير الفني لفلامنجو بـ 3 أسماء جديدة في لقاء اليوم.

ويبدأ ويسلي ودانيلو وجونزالو بلاتا في تشكيل الفريق البرازيلي بدلا من جيليريمو فاريلا وليو أورتيز وبيدرو.

بينما يقود ليام ديلاب هجوم تشيلسي بدلا من نيكولاس جاكسون، ويبدأ أيضا مالو جوستو كجناح بدلا من نوني مادويكي وناثان تشالوباه بدلا من توسين وإنزو فيرنانديز بدلا من روميرو لافيا.

وجاء تشكيل فلامنجو

حراسة المرمى: أجوستين روسي

الدفاع: ويسلي – دانيلو – ليو بيريرا – أيرتون لوكاس

الوسط: إريك بولجار – جورجينيو

أمامهما: جيرسون – جيورجيان دي أراسكايتا – لويس أراوجو

الهجوم: جونزالو بلاتا

فيما جاء تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: ريس جيمس – ناثان تشالوباه – ليفي كولويل – مارك كوكوريا

الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كول بالمر – بيدرو نيتو – مالو جوستو

الهجوم: ليام ديلاب

ويتصدر كلا الفريقين الترتيب برصيد 3 نقاط بعد الفوز على لوس أنجلوس والترجي بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى.