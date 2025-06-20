مران الأهلي - كوكا جاهز لمواجهة بورتو.. وطاهر يبدأ برنامجه العلاجي

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 19:34

كتب : FilGoal

أحمد نبيل كوكا - الأهلي

عاد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، استعدادا لمواجهة بورتو البرتغالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن كوكا تعافى من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة أمام إنتر ميامي في مباراة الافتتاح.

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وغاب كوكا عن مباراة بالميراس البرازيلي التي خسرها الأهلي بهدفين نظيفين.

وأوضح النادي أن كوكا بات جاهزا للمشاركة في مباراة بورتو وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو.

ويلتقي الأهلي أمام بورتو الرابعة فجر يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وبدأ طاهر محمد جناح الفريق برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية.

وغاب طاهر عن مواجهة بالميراس، وسيغيب عن مباراة بورتو في الجولة الأخيرة.

ويحتاج الأهلي للفوز أمام بورتو بفارق بهدفين، مع خسارة إنتر ميامي الأمريكي بهدفين في الجولة الأخيرة أمام بالميراس البرازيلي.

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