سكاي: مانشستر يونايتد يضع كارنيزيكي كمرشح أول لضمه حال رحيل أونانا

وضع نادي مانشستر يونايتد حارس مرمى أتالانتا ماركو كارنيزيكي على رأس قائمة أولوياته لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب شبكة سكاي، فإن الحارس الإيطالي هو المرشح الأول للتعاقد معه حال رحيل أندري أونانا إلى موناكو الفرنسي.

ووفقا للشبكة فإن مانشستر يونايتد أجرى بالفعل استفسارات مع وكيل كارنيزيكي لكن دون مفاوضات مع إدارة نادي مدينة بيرجامو.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي الشهير قد أشار في وقت سابق إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا والذي أعلن رغبته في الرحيل من ناديه.

وكان الحارس البالغ من العمر 24 عاما قد تواجد في المركز الثاني في جائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024 خلف ميكيلي دي جريجوريو.

وتعاقد أتالانتا مع كارنيزيكي في شتاء 2017 وانضم إلى فريق الشباب قادما من تشيزينا مقابل 1.8 مليون يورو.

وخرج على سبيل الإعارة إلى تراباني وكريمونيزي قبل أن يستقر في أتالانتا في صيف 2023.

وسيخوض أتالانتا منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بعد احتلاله المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر لن يشترك مانشستر يونايتد في أي بطولة أوروبية بعد إنهاء الموسم في المركز الـ15 برصيد 42 نقطة.