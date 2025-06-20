سكاي: مانشستر يونايتد يضع كارنيزيكي كمرشح أول لضمه حال رحيل أونانا

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 19:18

كتب : FilGoal

ماركو كارنيزيكي - أتالانتا

وضع نادي مانشستر يونايتد حارس مرمى أتالانتا ماركو كارنيزيكي على رأس قائمة أولوياته لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب شبكة سكاي، فإن الحارس الإيطالي هو المرشح الأول للتعاقد معه حال رحيل أندري أونانا إلى موناكو الفرنسي.

ووفقا للشبكة فإن مانشستر يونايتد أجرى بالفعل استفسارات مع وكيل كارنيزيكي لكن دون مفاوضات مع إدارة نادي مدينة بيرجامو.

أخبار متعلقة:
تقرير: إنتر يستفسر من مانشستر يونايتد إمكانية استعارة راشفورد.. ورد النادي وحيدا من جيل فيرجسون.. رومانو: مانشستر يونايتد يتفق مع هيتون لتجديد عقده بسبب ليون.. ريان شرقي يتوعد مانشستر يونايتد: "سأقتلهم" تقرير: إنتر يحاول إقناع مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل هويلوند بعرض مختلف

وكان فابريزيو رومانو الصحفي الشهير قد أشار في وقت سابق إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا والذي أعلن رغبته في الرحيل من ناديه.

وكان الحارس البالغ من العمر 24 عاما قد تواجد في المركز الثاني في جائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024 خلف ميكيلي دي جريجوريو.

وتعاقد أتالانتا مع كارنيزيكي في شتاء 2017 وانضم إلى فريق الشباب قادما من تشيزينا مقابل 1.8 مليون يورو.

وخرج على سبيل الإعارة إلى تراباني وكريمونيزي قبل أن يستقر في أتالانتا في صيف 2023.

وسيخوض أتالانتا منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بعد احتلاله المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر لن يشترك مانشستر يونايتد في أي بطولة أوروبية بعد إنهاء الموسم في المركز الـ15 برصيد 42 نقطة.

ميركاتو الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي ماركو كارنيزيكي أتالانتا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
الأول مرتين والسادس عالميا.. أين يتواجد فيرتز في قائمة أغلى الصفقات بتاريخ كرة القدم أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.. ليفربول يضم فلوريان فيرتز ليكيب: باريس سان جيرمان في مفاوضات مع زابارني.. ومطالب بورنموث تقرير: إنتر يستفسر من مانشستر يونايتد إمكانية استعارة راشفورد.. ورد النادي ديلي ميل: ليفربول يخفض طلباته لرحيل نونيز.. ويختار بديلين التجربة الثامنة.. هشام محمد إلى وادي دجلة رومانو: ميلوش كيركيز إلى ليفربول مقابل 40 مليون جنيه إسترليني سكاي: فيرتز أصبح لاعبا في ليفربول.. وموعد الإعلان الرسمي
أخر الأخبار
التشكيل - جيرو أساسي مع لوس أنجلوس.. وبلايلي يقود ثلاثي هجوم الترجي 5 دقيقة | كأس العالم للأندية
استمرت 4 ساعات.. بنفيكا ينتصر على أوكلاند سيتي بسداسية 39 دقيقة | كأس العالم للأندية
6 دقائق تشهد الانهيار.. فلامنجو يحافظ على هيمنة اللاتينيين بهزيمة تشيلسي 47 دقيقة | كأس العالم للأندية
اللقب السادس.. مؤمن سليمان يقود الشرطة لحصد لقب الدوري العراقي ساعة | الوطن العربي
سالم: جون إدوارد صاحب مشروع كامل.. وسنعلن عن المدرب واللاعبين جدد قريبا ساعة | الدوري المصري
فيرتز: "الآلات" سبب انضمامي لـ ليفوبول.. وأسعى للتتويج بالدوري مجددا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأول مرتين والسادس عالميا.. أين يتواجد فيرتز في قائمة أغلى الصفقات بتاريخ كرة القدم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جون إدوارد مديرا رياضيا في الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها
/articles/507629/سكاي-مانشستر-يونايتد-يضع-كارنيزيكي-كمرشح-أول-لضمه-حال-رحيل-أونانا