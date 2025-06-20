ماركا: خطوة أولى من مبابي للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية

خاض كيليان مبابي نجم ريال مدريد تدريبات اللياقة البدنية في الفندق بعد خروجه أمس من المستشفى.

ونُقل الفرنسي إلى المستشفى بسبب معاناته من التهاب حاد في المعدة والأمعاء أمس الخميس.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن تدريبات اللياقة البدنية هي الخطوة الأولى نحو الحصول على الموافقة الطبية اللازمة للانضمام إلى تشكيل الفريق ضد باتشوكا على ملعب بنك أوف أمريكا في شارلوت.

وأشار التقرير إلى أن مبابي سيغيب عن مران الملكي مساء اليوم الجمعة وهو ما يعني أنه سيخوض حصة تدريبية واحدة مع الفريق قبل خوض المباراة يوم الأحد المقبل وهو ما يقلل حظوظه في المشاركة.

وكشف التقرير إلى أن داني كارباخال تدرب في الفندق أيضا بسبب معاناته من آلام في الرقبة وخضع لتدريبات مع أخصائي العلاج الطبيعي.

وتواجد النجم الفرنسي في إحدى مستشفيات ولاية ميامي للخضوع لفحوصات طبية.

وأفادت جريدة ماركا أن مبابي سيغيب أيضا عن المباراة القادمة ضد باتشوكا، فهو مريض للغاية.

قبل مباراة الهلال ذكرت تقارير عديدة أن مبابي سيغيب عن اللقاء بسبب مرضه بالحمى.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية، أن مبابي سيغيب عن مواجهة الهلال - التي انتهت بالتعادل 1-1 - بسبب الحمى التي تعرض لها اللاعب منذ أيام.

وغاب المهاجم الفرنسي عن تدريبات ريال مدريد الأخيرة، الأمر الذي أثار الشكوك لدي جماهير الفريق الملكي.

وشارك كيليان مبابي مع ريال مدريد في 55 مباراة، وتمكن من تسجيل 42 هدفا وصناعة 4 أهداف.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: الهلال، وباتشوكا، وريد بول ساليزبورج.