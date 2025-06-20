تقرير: إنتر يستفسر من مانشستر يونايتد إمكانية استعارة راشفورد.. ورد النادي

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 18:49

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - أستون فيلا

استفسر إنتر من نظيره مانشستر يونايتد إمكانية التعاقد مع ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويحتاج إنتر إلى تدعيم خط هجومه بعد رحيل خواكين كوريا وماركو أرناوتوفيتش بعد انتهاء عقدهما.

وحسب صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز فإن استفسار إنتر لاستعارة راشفورد جاء أثناء التفاوض لضم راسموس هويلوند.

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ووفقا للصحيفة فإن النادي النادي الإنجليزي لا يمانع في إرسال راشفورد على سبيل الإعارة وكذلك اللاعب، لكن لن يخفض راتبه البالغ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويتفاوض إنتر مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع هويلوند على سبيل الإعارة إلا أن النادي الإنجليزي يريد فقط بيعه بشكل دائم والمفاوضات جارية بين الطرفين.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 27 عاما فترة إعارة في أستون فيلا في النصف الثاني من الموسم المنقضي.

وإجمالا، لعب راشفورد رفقة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الموسم الماضي 41 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 9 أهداف آخرين.

ميركاتو مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي إنتر ماركوس راشفورد
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