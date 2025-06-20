بعد 26 عاما.. كوريا الجنوبية تقرر إلغاء قاعدة منع حراس المرمى الأجانب

قرر الاتحاد الكوري الجنوبي إلغاء قاعدة منع حراس المرمى الأجانب بعد 26 عاما من تطبيقها لأول مرة.

وسيتواجد حراس مرمى أجانب في الدوري الكوري الجنوبي بدءا من الموسم المقبل في 2026 بعد غيابهم عن المسابقات المحلية منذ 1999.

وطُبقت القاعدة عام 1999 عندما ضم الدوري 10 فرق محترفة فقط والهدف كان تطوير وتحسين الحراس المحليين.

والآن ومع وصول عدد الفريق لـ 26 في الدرجتين الأولى والثانية أصبحت هناك حاجة للاعتماد على الحراس الأجانب.

وجاء البيان: "بدءا من 2026 سُيسمح للأندية بقيد الحراس الأجانب، تم منع هذه القاعدة في 1996 وأصبحت بشكل دائم في 1999".

وأضاف البيان: "السبب كان لتطوير الحراس المحليين حيث كانت الأندية تعتمد في ذلك الوقت على الحراس الأجانب".

وأتم "لقد أخذنا في الاعتبار حقيقة أنه في ظل القيود المفروضة على تسجيل اللاعبين الأجانب، ارتفع معدل رواتب حراس المرمى المحليين بشكل غير متناسب مقارنة بباقي اللاعبين".

وأشارت تقارير إلى أن جودة الحراس المحليين في كوريا الجنوبية شهدت تراجعا في ظل اعتماد الفرق على 3-4 حراس وفقا للقوائم في الوقت الحالي. ويستهدف القرار الجديد بعودة الحراس الأجانب لزيادة الجودة والتنافسية.

وتعتمد أيضا عدة دوريات آسيوية على حراس أجانب مثل الدوري الياباني والسعودي والصيني.

يذكر أن الدوري المصري أصدر قرارا في 2009 بمنع الأندية المصرية من التعاقد مع الحراس الأجانب ولا زال القرار قائما حتى الآن.

يذكر أن أولسان هيواندي الكوري الجنوبي يشارك في كأس العالم للأندية 2025 وخسر من صنداونز بنتيجة 1-0.