مباشر كأس العالم للأندية - بنفيكا (1)-(0) أوكلاند سيتي.. تأجيل انطلاق الشوط الثاني بسبب الأحوال الجوية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بنفيكا البرتغالي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية.

ويلتقي بوكا جونيورز الأرجنتيني أمام بايرن ميونيخ في الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة الرابعة فجر السبت.

بنفيكا تعادل في المواجهة الأولى أمام بوكا جونيورز بهدفين لكل فريق، فيما خسر أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0 أمام بايرن ميونيخ.

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تأجيل انطلاق الشوط الثاني بسبب الأحوال الجوية

نهاية الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف نظيف.

ق 45+7: جوووووول أنخيل دي ماريا يسجل الهدف الأول لبنفيكا من ضربة جزاء

ق 45+5: ضربة جزاء لصالح بنفيكا بعد سقوط جيانلوكا برستياني داخل منطقة الجزاء إثر تدخل من لاعب أوكلاند

ق 42: جوووول ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل ضد مهاجم بنفيكا بافليديس

ق 35: كرة ثابتة لبنفيكا تم تنفيذها ليتابعها أنطونيو سيلفا ولكن الدفاع يبعد الكرة على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك.

ق 23: بافيلديس مهاجم بنفيكا يهدر انفراد أمام مرمى أوكلاند.

ق 19: تسديدة قوية من كريم أكتوركوجلو لاعب بنفيكا مرت بجوار القائم بقليل.

ق 9: ضغط متواصل من بنفيكا البرتغالي، وأوتاميندي يلعب خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

بداية المباراة