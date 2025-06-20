انتهت - بنفيكا (6)-(0) أوكلاند سيتي.. سداسية في مباراة الـ 4 ساعات

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 18:48

كتب : FilGoal

بنفيكا أمام أوكلاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بنفيكا البرتغالي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية.

ويلتقي بوكا جونيورز الأرجنتيني أمام بايرن ميونيخ في الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة الرابعة فجر السبت.

بنفيكا تعادل في المواجهة الأولى أمام بوكا جونيورز بهدفين لكل فريق، فيما خسر أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0 أمام بايرن ميونيخ.

أخبار متعلقة:
التشكيل - 4 تبديلات هنا وهناك.. دي ماريا يقود هجوم بنفيكا أمام أوكلاند ليكيب: إيقاف ثنائي بوكا جونيورز 4 مباريات.. ومهاجم بنفيكا مباراتين مدافع بوكا جونيورز: نشعر بالمرارة بسبب التعادل ضد بنفيكا.. ولم نستغل الطرد

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

----------------------------------

ق 90+7: جووول السادس من ركلة جزاء عن طريق دي ماريا

ق 90+6: ركلة جزاء تحصل عليها دي ماريا بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 79: جووول الخاااامس باريرو يضيف الخامس بدون أي رقابة

ق 76: جووول الرااابع ليوناردو باريرو يحول عرضية بافيلديس

ق 63: ريناتو سانشيز يضيف الهدف الثالث بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء

ق 53: جووول بافيلديس يسجل الثاين لبنفيكا بعد مراوغة وتسديدة من داخل الـ 18.

بداية الشوط الثاني بعد توقف 130 دقيقة

تحديد العاشرة و20 دقيقة موعدا لعودة اللقاء مرة أخرى بعد نهاية العاصفة الرعدية.

تأجيل انطلاق الشوط الثاني بسبب الأحوال الجوية

Image

نهاية الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف نظيف.

ق 45+7: جوووووول أنخيل دي ماريا يسجل الهدف الأول لبنفيكا من ضربة جزاء

ق 45+5: ضربة جزاء لصالح بنفيكا بعد سقوط جيانلوكا برستياني داخل منطقة الجزاء إثر تدخل من لاعب أوكلاند

ق 42: جوووول ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل ضد مهاجم بنفيكا بافليديس

ق 35: كرة ثابتة لبنفيكا تم تنفيذها ليتابعها أنطونيو سيلفا ولكن الدفاع يبعد الكرة على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك.

ق 23: بافيلديس مهاجم بنفيكا يهدر انفراد أمام مرمى أوكلاند.

ق 19: تسديدة قوية من كريم أكتوركوجلو لاعب بنفيكا مرت بجوار القائم بقليل.

ق 9: ضغط متواصل من بنفيكا البرتغالي، وأوتاميندي يلعب خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

بداية المباراة

بنفيكا أوكلاند كأس العالم للأندية
نرشح لكم
بالقميص رقم 99.. الوداد يعلن انضمام عمر السومة ماريسكا: فلامنجو كان الأفضل في المباراة.. والطرد غير مجرى اللقاء دانيلو: فخورون للغاية بما تقدمه الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية فيليبي لويس: أكملنا مباراة تشيلسي بطريقتنا رغم خطأ ويسلي التشكيل - جيرو أساسي مع لوس أنجلوس.. وبلايلي يقود ثلاثي هجوم الترجي استمرت 4 ساعات.. بنفيكا ينتصر على أوكلاند سيتي بسداسية 6 دقائق تشهد الانهيار.. فلامنجو يحافظ على هيمنة اللاتينيين بهزيمة تشيلسي انتهت كأس العالم للأندية - فلامنجو (3)-(1) تشيلسي.. هيمنة أمريكا الجنوبية
أخر الأخبار
بالقميص رقم 99.. الوداد يعلن انضمام عمر السومة 27 دقيقة | كأس العالم للأندية
ماريسكا: فلامنجو كان الأفضل في المباراة.. والطرد غير مجرى اللقاء 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
دانيلو: فخورون للغاية بما تقدمه الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
فيليبي لويس: أكملنا مباراة تشيلسي بطريقتنا رغم خطأ ويسلي 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
التشكيل - جيرو أساسي مع لوس أنجلوس.. وبلايلي يقود ثلاثي هجوم الترجي 47 دقيقة | كأس العالم للأندية
استمرت 4 ساعات.. بنفيكا ينتصر على أوكلاند سيتي بسداسية ساعة | كأس العالم للأندية
6 دقائق تشهد الانهيار.. فلامنجو يحافظ على هيمنة اللاتينيين بهزيمة تشيلسي ساعة | كأس العالم للأندية
اللقب السادس.. مؤمن سليمان يقود الشرطة لحصد لقب الدوري العراقي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها
/articles/507625/انتهت-بنفيكا-6-0-أوكلاند-سيتي-سداسية-في-مباراة-الـ-4-ساعات