تقرير: الفنزويلي فالينزويلا حكما لمباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية

يقترب الفنزويلي خيسوس فالينزويلا من قيادة مباراة الأهلي ضد بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل على ملعب ميتلايف في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة.

ووفقا للتقرير فسيعاون الفنزويلي كل من خورخي أوريجو وتيلو مورينو.

وسيتواجد الإماراتي عمر العلي في مقعد الحكم الرابع.

ولا تعد تلك أول مباراة يديرها فالينزويلا للأهلي إذا أدار مباراة الأحمر ضد اتحاد جدة في نسخة 2023 والتي انتهت بفوز الأهلي آنذاك بنتيجة 3-1 وطرد خلالها الفرنسي أنتوني موديست لاعب الأهلي.

صاحب الـ 41 يعد من حكام النخبة في أمريكا الجنوبية وبلاده.

وسبق أن أدار نهائي ريكوبا سود أمريكانا في نسختين والتي تعادل السوبر القاري وكوبا سود أمريكانا في نسختين أيضا، كما أدار نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 بين ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي.

وفي موسم 2024-25 أدار الفنزويلي 24 مباراة أشهر خلالها 114 بطاقة صفراء و5 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء.

وخلال كأس العالم للأندية أدار مباراة تشيلسي ضد لوس أنجلوس والتي انتهت بفوز البلوز بنتيجة 2-0 وأشهر خلالها 4 بطاقات صفراء.

كما سبق وأن أدار 5 مباريات في الموسم المنقضي من الدوري السعودي أبرزها مباراة دربي جدة بين الاتحاد والأهلي وانتهت بفوز النمور بنتيجة 1-0.

وحصد الأهلي نقطة وحيدة من التعادل أمام إنتر ميامي سلبيا في مباراة الافتتاح قبل الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

وتصدر بالميراس المجموعة بـ4 نقاط متفوقا على إنتر ميامي صاحب الرصيد نفسه ولكن فارق الأهداف في صالح بطل البرازيل.

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

بالميراس: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 0 - فارق أهداف +2

إنتر ميامي: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 1 - فارق أهداف +1

بورتو: 1 نقطة - سجل 1 - تلقى 2 - فارق أهداف -1

الأهلي: 1 نقطة - سجل 0 - تلقى 2 - فارق أهداف -2

وتقام مباراتي الجولة الأخيرة فجر يوم الثلاثاء 24 مايو صباح الثلاثاء الساعة 4 فجرًا.

ويلتقي في الجولة الأخيرة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، فيما يصطدم بالميراس أمام إنتر ميامي في مباراة صدارة المجموعة.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.

وتنص لوائح البطولة على أنه في حالة تعادل فريقين في نفس النقاط يتم اللجوء للآتي:

1 - المواجهات المباشرة

2 - فارق الأهداف

3 - الأهداف المسجلة

4 - اللعب النظيف (البطاقة الصفراء خصم نقطة - البطاقة الحمراء غير المباشرة "بطاقتين صفراوتين" 3 نقاط - بطاقة حمراء 4 نقاط - بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط)

5 - القرعة

ويلتقي متصدر تلك المجموعة الاولى أمام ثاني المجموعة الثانية، فيما يواجه ثاني المجموعة الأولى أمام متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16.

وتضم المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوتافوجو البرازيلي، وسياتل ساوندرز المكسيكي، وأتليتكو مدريد الإسباني.