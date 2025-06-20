التشكيل - 4 تبديلات هنا وهناك.. دي ماريا يقود هجوم بنفيكا أمام أوكلاند

يقود أنخيل دي ماريا هجوم بنفيكا البرتغالي في مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بكأس العالم للأندية.

ويلتقي بنفيكا أمام أوكلاند سيتي على ملعب إنتر أند كو الذي يتسع لـ25 ألف متفرج في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية.

ويغيب أندريه بيلوتي عن مباراة بنفيكا أمام أوكلاند بعد طرده في مباراة بوكا جونيورز الأخيرة.

وأجرى برونو لاجي المدير الفني لفريق بنفيكا 4 تبديلات في تشكيل فريقه في مباراة اليوم.

ويبدأ بنفيكا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

الدفاع: أنطونيو سيلفا - نيكولاس أوتاميندي - ألفارو فيرنانديز.

الوسط: جيانلوكا بريستياني - أوركون كوكتشو - فريدريك أورسنيس - لياندرو باريرو - كريم أكتوركوجلو

الهجوم: أنخل دي ماريا - فانجليس بافليديس

أما أوكلاند سيتي فأجرى 4 تبديلات في تشكيل فريقه، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ناثان جارو

الدفاع: آدم بيل – نيكو بوكسال – ميتشيل دين هيجير – آدم ميتشيل

الوسط: ديفيد يوو – ماريو إليتيش – تونج زو – جيرسون لاجوس - هاريس زيب

الهجوم: ماير بافين

وتعادل بنفيكا في الجولة الأولى أمام بوكا جونيورز بهدفين لكل فريق، فيما خسر أوكلاند سيتي بنتيجة كبيرة 10-0 أمام بايرن ميونيخ.

ويلتقي بايرن ميونيخ أمام بوكا جونيورز في إطار الجولة ذاتها في تمام الرابعة فجر السبت.