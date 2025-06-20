التشكيل - 4 تبديلات هنا وهناك.. دي ماريا يقود هجوم بنفيكا أمام أوكلاند

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - بنفيكا

يقود أنخيل دي ماريا هجوم بنفيكا البرتغالي في مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بكأس العالم للأندية.

ويلتقي بنفيكا أمام أوكلاند سيتي على ملعب إنتر أند كو الذي يتسع لـ25 ألف متفرج في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية.

ويغيب أندريه بيلوتي عن مباراة بنفيكا أمام أوكلاند بعد طرده في مباراة بوكا جونيورز الأخيرة.

أخبار متعلقة:
ليكيب: إيقاف ثنائي بوكا جونيورز 4 مباريات.. ومهاجم بنفيكا مباراتين مدافع بوكا جونيورز: نشعر بالمرارة بسبب التعادل ضد بنفيكا.. ولم نستغل الطرد ثلاث حالات طرد وأربعة أهداف.. أوتاميندي يخطف التعادل لـ بنفيكا أمام بوكا جونيورز

وأجرى برونو لاجي المدير الفني لفريق بنفيكا 4 تبديلات في تشكيل فريقه في مباراة اليوم.

ويبدأ بنفيكا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

الدفاع: أنطونيو سيلفا - نيكولاس أوتاميندي - ألفارو فيرنانديز.

الوسط: جيانلوكا بريستياني - أوركون كوكتشو - فريدريك أورسنيس - لياندرو باريرو - كريم أكتوركوجلو

الهجوم: أنخل دي ماريا - فانجليس بافليديس

أما أوكلاند سيتي فأجرى 4 تبديلات في تشكيل فريقه، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ناثان جارو

الدفاع: آدم بيل – نيكو بوكسال – ميتشيل دين هيجير – آدم ميتشيل

الوسط: ديفيد يوو – ماريو إليتيش – تونج زو – جيرسون لاجوس - هاريس زيب

الهجوم: ماير بافين

وتعادل بنفيكا في الجولة الأولى أمام بوكا جونيورز بهدفين لكل فريق، فيما خسر أوكلاند سيتي بنتيجة كبيرة 10-0 أمام بايرن ميونيخ.

ويلتقي بايرن ميونيخ أمام بوكا جونيورز في إطار الجولة ذاتها في تمام الرابعة فجر السبت.

بنفيكا أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية أنخيل دي ماريا
نرشح لكم
مباشر كأس العالم للأندية - فلامنجو ضد تشيلسي.. بداية المباراة بعد قليل التشكيل - 4 تغييرات في تشيلسي.. و3 لفلامنجو بكأس العالم للأندية مران الأهلي - كوكا جاهز لمواجهة بورتو.. وطاهر يبدأ برنامجه العلاجي ماركا: خطوة أولى من مبابي للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية مباشر كأس العالم للأندية - بنفيكا (1)-(0) أوكلاند سيتي.. تأجيل انطلاق الشوط الثاني بسبب الأحوال الجوية ديناميكية ألكسندر أرنولد ورودريجو تظهر مشاكل ريال مدريد والحاجة للوقت لإصلاحها تقرير: الفنزويلي فالينزويلا حكما لمباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية الأهلي يستأنف تدريباته ظهرًا استعدادا لمواجهة بورتو
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم للأندية - فلامنجو ضد تشيلسي.. بداية المباراة بعد قليل 7 دقيقة | كأس العالم للأندية
يقترب من الاعتزال.. مونياين يعلن نهاية رحلته مع سان لورينزو 16 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول - المصري يستطلع رأي نبيل الكوكي لتدريب الفريق 34 دقيقة | الدوري المصري
ليكيب: باريس سان جيرمان في مفاوضات مع زابارني.. ومطالب بورنموث 37 دقيقة | ميركاتو
التشكيل - 4 تغييرات في تشيلسي.. و3 لفلامنجو بكأس العالم للأندية 50 دقيقة | كأس العالم للأندية
مران الأهلي - كوكا جاهز لمواجهة بورتو.. وطاهر يبدأ برنامجه العلاجي ساعة | كأس العالم للأندية
سكاي: مانشستر يونايتد يضع كارنيزيكي كمرشح أول لضمه حال رحيل أونانا ساعة | ميركاتو
ماركا: خطوة أولى من مبابي للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها
/articles/507622/التشكيل-4-تبديلات-هنا-وهناك-دي-ماريا-يقود-هجوم-بنفيكا-أمام-أوكلاند