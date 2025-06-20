عودة كوينسي بروميس إلى هولندا لقضاء عقوبة السجن

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 17:53

كتب : FilGoal

كوينسي بروميس - أياكس

عاد كوينسي بروميس لاعب دبي يونايتد الإماراتي إلى هولندا لقضاء عقوبة السجن لمدة 7 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات والاعتداء المشدد.

كوينسي بروميس

النادي : دبي يونايتد

وألقي القبض على اللاعب البالغ 33 عاما في دبي الأسبوع الماضي بناء على طلب الشرطة الهولندية.

وحُكم على بروميس بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب دوره في تهريب أكثر من طن مخدرات من هولندا إلى بلجيكا في 2020.

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كما اتهم أيضا بطعن ابن عمه في الركبة خلال تجمع عائلي في 2020 حكم على إثره بالسجن لمدة عام ونصف.

وأعلن المتحدث باسم المدعي العام الهولندي عودة اللاعب إلى البلاد.

وسبق أن ألقت الشرطة الإماراتية القبص على بروميس في دبي تمهيدا لعودته لهولندا.

وكانت الشرطة الهولندية ألقت القبض على بروميس في ديسمبر 2020، بتهمة طعن ابن عمه، ولكن تم الإفراج عنه بعدما أثبت أنه لم تكن هناك محاولة قتل، وذلك خلال حفل عائلي، بعد جدال حول قلادة مسروقة.

وكان بروميس يلعب وقتها لصالح أياكس الهولندي، قبل الانتقال إلى سبارتاك في فبراير 2021.

وتجنب بروميس القبض عليه، لأن هولندا وروسيا ليس بينهما اتفاق تسليم المجرمين، قبل أن يتم القبض عليه في دبي بعد معاهدة تسليم المجرمين الموقعة مؤخرًا بين هولندا والإمارات.

ولعب بروميس 50 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، سجل خلالهم 7 أهداف.

كوينسي بروميس دبي هولندا روسيا
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